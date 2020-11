Fabriano, la città piange la scomparsa di Patrizia Sforza

FABRIANO – Patrizia Sforza ha perso la sua battaglia per la vita, troppo presto. A soli 43 anni, ieri 31 ottobre, l’assistente sociale molto conosciuta e apprezzata a Fabriano, si è spenta a causa di un male incurabile contro cui lottava da tempo.

Sempre sorridente nonostante tutto. Con tanta voglia di vivere, ma anche consapevole che tutto può finire in un attimo. Patrizia Sforza, sposata e madre, ha combattuto strenuamente contro il male che l’ha colpita prematuramente. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate e a nulla sono valse le cure ricevute in ospedale. Post-mortem, inoltre, il feretro è stato sottoposto a tampone risultato positivo al Covid. Ovviamente, non determinante per il decesso, ma utile a finirne nelle statistiche.

Comunque sia, al fianco la famiglia che non l’ha mai lasciata sola. Da questa mattina, primo novembre, la camera ardente è stata allestita nei locali della casa funeraria Infinitum di Bondoni, in via Nenni, a Fabriano.

In tanti le hanno voluto tributare un saluto, il tutto nel pieno rispetto della normativa per prevenire il diffondersi della pandemia da Coronavirus. Si respirava dolore, ma anche tanta consapevolezza di tutto il bene che Patrizia ha saputo dare nel corso della sua purtroppo breve esistenza. Nel lavoro, come assistente sociale, ma anche nella vita di tutti i giorni, a tutta la sua famiglia, ai suoi, amici e parenti tutti.

Patrizia Sforza

Domani, 2 novembre, i funerali. Con il corteo funebre che partirà alle 14:45, in direzione della chiesa Cattedrale di Fabriano, San Venanzio, dove alle 15 sarà officiato il rito funebre. Il feretro sarà, quindi, tumulato all’interno del cimitero di Santa Maria. I familiari non chiedono fiori, ma offerte a favore dell’Associazione Oncologica Fabrianese.

«Ciao Patrizia un angelo come te poteva stare solo in Paradiso» il pensiero comune degli amici sui social che da quanto appresa la notizia della sua scomparsa, hanno iniziato a postare ricordi, aneddoti e pensieri rivolti a Patrizia e a tutta la sua famiglia. «Una grave perdita per la città e per i Servizi sociali», il commento di tutti coloro che l’hanno apprezzata nell’ambito lavorativo.