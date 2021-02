Fabriano città della carta e della Filigrana, i più significativi contenuti Pdl

Dopo il via libera all’unanimità nella seduta della Prima commissione affari istituzionali-cultura, si attende la data dell'approdo in aula

FABRIANO – Dopo il via libera all’unanimità nella seduta della Prima commissione affari istituzionali-cultura, presieduta da Renzo Marinelli (Lega), alla proposta di legge “Riconoscimento di Fabriano come Città della carta e della filigrana e di Ascoli Piceno e Pioraco Città della carta” avvenuta lo scorso primo febbraio, si attende la data dell’approdo della Pdl in aula per l’approvazione definitiva, probabilmente entro la fine di questo mese.

Sottoscritta da tutti i consiglieri della maggioranza, relatrici Chiara Biondi (Lega), prima firmataria, e Simona Lupini (M5S), la legge, composta da sette articoli, riconosce «la produzione della carta e della filigrana bene significativo e distintivo dell’identità regionale, volano per lo sviluppo culturale, turistico, produttivo delle Marche». Per attuare le sue finalità di promozione, valorizzazione e tutela, la norma prevede il sostegno a convegni, eventi, spettacoli dal vivo, mostre, ricerche, percorsi formativi. In programma lo sviluppo di reti museali e itinerari turistici a tema, anche con il coinvolgimento di tutti gli altri comuni marchigiani testimoni della produzione.

«Questa legge – spiega la consigliera Biondi – è un traguardo per tutte le Marche. Tra gli aspetti più importanti c’è quello della formazione, perché se non formiamo nuovi Mastri Cartai e Mastri Filigranisti, rischiamo di perdere una tradizione secolare. Saranno valorizzate per questo anche le botteghe artigiane, offrendo opportunità occupazionali, e sono previste iniziative per attivare presso l’Unesco la procedura per il riconoscimento della fabbricazione della carta e della filigrana come ‘bene immateriale dell’umanità. Grande attenzione anche per la tutela e la conservazione del patrimonio artistico e culturale».

Nell’articolato la Regione istituisce il Premio internazionale della filigrana e promuove la realizzazione di un Festival della carta. La legge si concretizzerà in un programma annuale di interventi adottato dalla Giunta regionale, in collegamento con i settori beni e attività culturali, internazionalizzazione, turismo, industria e artigianato, formazione.