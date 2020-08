Fabriano “Town of twinning”: la città si aggiudica un bando europeo

Il finanziamento è di 25 mila euro e i fondi saranno utilizzati per organizzare degli scambi tra le tre città vincitrici e quindi per ospitare 90 delegati così da favorire uno scambio di esperienze virtuose e dare forza ai rapporti reciproci

FABRIANO – «Una buona notizia». Con questo incipit il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, ha annunciato l’aggiudicazione del bando europeo per il progetto denominato “Town of twinning”, che ha visto Fabriano come città capofila insieme ad altre due città del network delle Città Creativa Unesco come partner: Heidelberg, città tedesca Città Creativa per la Letteratura e Denia, città spagnola Città Creativa per l’enogastronomia. Il finanziamento è di 25 mila euro e i fondi saranno utilizzati per organizzare degli scambi tra le tre città e quindi per ospitare e far viaggiare 90 delegati per facilitare e favorire uno scambio di esperienze virtuose e dare forza ai rapporti reciproci.

«Un grande risultato che ci rende particolarmente orgogliosi perché vincere un bando europeo non è semplice», la chiosa del Primo cittadino fabrianese ricordando uno dei primi atti conseguenti all’insediamento in Comune. «Risulta sempre più vincente la scelta di aver voluto costituire l’ufficio Europa attraverso il quale stiamo intercettando molte risorse. In questo progetto siamo anche riusciti a dare valore alla nostra partecipazione al network delle Città Creative Unesco unendo città e tradizioni diverse che non potranno che farci crescere».

Vinto un bando Europeo

Dunque, la scelta di costituire l’ufficio Europa all’interno della struttura comunale di Fabriano sta dando i primi frutti. E tutto ciò «potrà garantire un potenziamento della vocazione turistica della città per la quale stiamo lavorando alacremente. Subito dopo la conclusione dell’Annual Conference delle città creative, che abbiamo ospitato nel giugno del 2019, ci siamo detti che occorreva fare il possibile per dare continuità all’evento». Il sindaco di Fabriano, infatti, era stato invitato a partecipare ad alcuni eventi nell’ambito del network che, purtroppo, la pandemia da Coronavirus ha fatto posticipare a tempi migliori. «Ma sono tutti discorsi rimandati e, nel frattempo, stiamo lavorando molto per aumentare la vocazione turistica di Fabriano e del comprensorio, lavorando in modo sinergico e strutturato con tante altre realtà presenti nel territorio», ha concluso il sindaco Santarelli.