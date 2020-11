Fabriano: circo bloccato in città, Coldiretti dona fieno

Complessivamente sono stati consegnati 6 quintali di fieno, per affrontare il momento e in attesa di altri carichi per sfamare gli animali. Coinvolti anche i supermercati cittadini

FABRIANO – Bloccato a Fabriano il circo Universal a causa della pandemia da Coronavirus e il conseguente lockdown. In soccorso, arriva la Coldiretti con un primo carico di fieno per gli animali. Complessivamente sono stati consegnati 6 quintali di fieno, per affrontare il momento e in attesa di altri carichi per sfamare gli animali.

La seconda ondata di Covid-19 riporta, come già avvenuto in primavera, l’emergenza cibo per gli animali nei circhi d’Italia. Non potendo lavorare per gli effetti delle misure anti-contagio come da Dpcm a firma del presidente del consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, i circensi sono tra le categorie più danneggiate e in difficoltà nell’affrontare le spese del quotidiano che riguardano principalmente la custodia degli animali. Così anche a Fabriano dove è bloccato il circo Universal.

La Coldiretti in aiuto degli animali del circo

La Coldiretti, dal suo ufficio di zona di Fabriano, si è messa in moto. Ieri pomeriggio, 6 novembre, è arrivato il primo carico e nei prossimi giorni, contattati tutti gli associati per reperire fieno, carne e verdura, ne saranno consegnati altri. Gli agricoltori fabrianesi hanno anche coinvolto i supermercati cittadini che stanno collaborando mettendo da parte scarti di frutta, verdura e pane per gli animali. «Sono almeno 70 i circhi attivi in Italia – spiegano da Coldiretti su dati Censis – e sotto i tendoni delle carovane italiane si trovano tigri, leoni, cammelli, elefanti, ippopotami, cavalli, asini, cani, struzzi, giraffe, rinoceronti e zebre. Realtà che portano avanti una tradizione antica di secoli con la gestione di quasi duemila animali che vanno accuditi tutti i giorni e che solo per il mangiare costano oltre 2,7 milioni di euro all’anno», si legge nella nota.