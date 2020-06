Fabriano: cioccolata della solidarietà per tutti i bambini

FABRIANO – La cioccolata della solidarietà. Potrebbe riassumersi con questa frase, l’iniziativa portata avanti dal Centro Culturale Islamico della Misericordia Fabriano, presieduto da Kader Mekri. Donato parte di un carico di cioccolato al Social market cittadino, mentre la restante parte è stata distribuita a tutti coloro, a prescindere dalla religione, che si sono recati nella struttura di via Cavallotti. «Un messaggio di fratellanza e unione tra popoli che tutti noi abbiamo voluto tradurre in un gesto concreto in favore di chiunque sia bisognoso», le parole di Mekri.

La cioccolata della solidarietà

«Abbiamo ricevuto in beneficenza, una notevole quantità di cioccolata di vari gusti. Ne abbiamo parlato insieme e abbiamo deciso di suddividere il carico in due parti, una delle quali è stata donata al Social Market di Fabriano, mentre l’altra è stata distribuita a tutte le famiglie bisognose in modo da rendere felici i loro bambini che in queste lunghe settimane di distanziamento sociale hanno molto sofferto».

Ingresso Centro culturale islamico della misericordia

Non è la prima volta che dal Centro Culturale Islamico della Misericordia Fabriano si mettono in piedi iniziative di solidarietà e fratellanza sia con beni materiali, ma anche con corsi di lingue, di religione, di primo soccorso. Anche durante la fase più acuta della pandemia da Coronavirus le iniziative a distanza di sicurezza non si sono fermate soprattutto per la solidarietà grazie alla collaborazione con il banco alimentare di Pesaro e alcuni ipermercati della zona che hanno donato generi alimentari che, quando è stato possibile, sono stati consegnati a tutti i bisognosi.