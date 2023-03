Fabriano: cinghiale contro auto, morto l’ungulato, danni al mezzo, code e rallentamenti

Tanta paura per un incidente che si è verificato nei pressi di Marischio e che, fortunatamente, non ha avuto danni fisici per la conducente dell'utilitaria

FABRIANO – Il cinghiale le attraversa improvvisamente la strada e non riesce ad evitarlo. Molti i danni all’automobile, morto l’ungulato, nessuna ferita per la conducente. Questo l’esito dell’ennesimo incidente che si è verificato a Fabriano a causa della fauna selvatica. Code e rallentamenti per permettere ai soccorritori di portare via il cinghiale morto e spostare il mezzo incidentato.

L’incidente

Molta paura per un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi che si è verificato ieri sera, primo marzo, lungo la provinciale che collega Fabriano a Sassoferrato, esattamente all’altezza di Marischio, a poca distanza dal passaggio a livello. Ad avere la peggio è stato il cinghiale morto a seguito del violento impatto con un’utilitaria. Il mezzo ha riportato molti danni alla fiancata sinistra e alla carrozzeria. Spaventata la conducente del mezzo, una ragazza della zona, che si è trovata improvvisamente il grosso animale sulla fiancata sinistra mentre stava percorrendo il rettilineo che dal quartiere Borgo di Fabriano conduce a Marischio, Melano e a Sassoferrato. Inevitabilmente lungo la provinciale si sono formate code e rallentamenti per via dell’auto ferma a bordo strada e dell’animale morto proprio in mezzo alle due carreggiate. Fortunatamente per la giovane solo tanto spavento, ma nessun danno a livello fisico tanto da determinare accertamenti presso il Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili di Fabriano.