Fabriano: chiusura palestra della Mazzini, infuria la polemica politica

FABRIANO – Chiusura della palestra Mazzini a Fabriano, infuria la polemica. «E niente, me lo immaginavo. In 5 anni abbiamo ripristinato la sicurezza nelle scuole e rimesso a posto gli impianti sportivi per quello che si poteva considerando lo stato pietoso lasciato in 15 anni di trascuratezza», l’incipit dell’ex sindaco, Gabriele Santarelli, tirato in causa dalla nota dell’attuale Primo cittadino, Daniela Ghergo. Mentre il consigliere comunale di FdI, Daniele Silvi, attacca l’attuale Giunta.

La polemica

«La Sindaca gentile, che mi pare sempre di più la sindaca inconsapevole, deve guardarsi in casa quando cerca i responsabili dello stato degli immobili comunali e chiedere conto a chi è stato al governo della città nei 15 anni precedenti ai nostri durante i quali un bombardamento avrebbe fatto meno danni invece di fare all’italiana dove un ragazzo muore pestato a morte e la colpa viene data ai medici che non lo hanno salvato. Noi in 5 anni i miracoli non abbiamo imparato a farli. Vedo che invece lei è molto brava a far finta di non governare con chi è responsabile di questo sfascio», attacca l’ex sindaco Santarelli. «Lo stato in cui versa la palestra Mazzini non è imputabile agli ultimi 5 anni durante i quali noi abbiamo garantito la praticabilità del parquet, degli spogliatoi nonché dei tunnel di ingresso. Per la Mazzini vale lo stesso discorso del Pala Guerrieri e del cimitero: 15 anni e più di incuria di chi oggi siede accanto a lei non si curano in 5 anni. Ricordo solo che noi siamo stati costretti a chiudere 3 scuole, il Palazzetto e il Cimitero. L’assenza di manutenzione ordinaria viene da lontano. Lei pensava fosse tutto facile? Si rimbocchi le maniche e faccia quello che c’è da far per provare a recuperare il tempo perso dagli stessi che oggi le stanno intorno», conclude Santarelli.

L’opposizione

«La palestra della scuola Mazzini chiusa ieri dal sindaco conferma che bisognava, da tempo, intervenire su tutte le strutture comunali di Fabriano. Ora ci domandiamo: prima dell’avvio dell’anno scolastico sono stati effettuati accurati sopralluoghi a tutte le scuole di Fabriano?». Così, in una nota, il consigliere comunale Danilo Silvi, Fratelli d’Italia Fabriano, che chiede alla Giunta di attivarsi. «Dopo anni di abbandono e trascuratezza mi aspettavo da questa Giunta, viste le premesse della campagna elettorale, uno sprint maggiore della precedente amministrazione con controlli accurati a tutti gli edifici: sono stati fatti?», conclude Silvi che, nei prossimi giorni, presenterà interpellanza per chiedere a sindaco e assessore ai Lavori pubblici quale sia lo stato dell’arte degli edifici comunali.