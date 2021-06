FABRIANO – Chiude il Museo della Farmacia Mazzolini Giuseppucci a Fabriano. La decisione si deve alla crisi del comparto del commercio e «alla mancanza di una progettualità per un serio rilancio del centro storico», si legge nella nota a firma della proprietà, quindi anche dell’ex consigliere comunale, Vito Giuseppucci.

«Dopo un sereno confronto tra i componenti della proprietà in merito alle prospettive del commercio cittadino, in particolare quelle legate all’esercizio sito in corso della Repubblica 33, preso atto del peggioramento delle condizioni di mercato e dell’assenza di progettualità per un serio rilancio del centro storico, constatato il venir meno delle condizioni necessarie per garantire la continuità imprenditoriale dello stesso, con rammarico si procederà alla chiusura del punto vendita “1896 Scienza e Natura – Museo della Farmacia Mazzolini Giuseppucci”», si legge nella nota con la quale si annuncia questa decisione.

La perdita per Fabriano

«La proprietà è conscia che tale decisione non riguarda la mera cessazione di un’attività commerciale, ma anche, soprattutto, la perdita di un importante contenitore culturale, ascrivibile tra i luoghi storici e simbolici che nel tempo hanno accompagnato la città di Fabriano e tra i siti “attrattori” del turismo cittadino. Purtroppo, la drammatica situazione del commercio al dettaglio, dovuta al cronico svuotamento di utenza del centro storico, insieme alla mancanza di una politica credibile per un’inversione di tendenza, fanno mancare le condizioni per la sostenibilità economica del sito. Un doveroso ringraziamento a tutti i clienti che negli anni sono stati vicini a questa piccola, ma bellissima realtà, ricordando loro che i prodotti tanto apprezzati saranno disponibili presso la Farmacia Giuseppucci sita in Piazzale Matteotti 20, dove verrà allestita un’apposita sezione dedicata all’erboristeria», si conclude la nota che, di fatto, certifica un ulteriore impoverimento dei contenitori museali cittadini e anche del centro storico di Fabriano nel suo complesso.