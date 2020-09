Il Fabriano Cerreto pronto all’esordio sul campo della Jesina

Calcio, Eccellenza: battesimo stagionale in trasferta al "Carotti" per il team di mister Pazzaglia. Ecco l'organico fabrianese

FABRIANO – Si alza il sipario sul campionato di Eccellenza 2020/21 con il Fabriano Cerreto di mister Simone Pazzaglia che esordirà in trasferta su un campo prestigioso come il “Carotti” dove affronterà la Jesina, scesa dalla serie D. Calcio d’inizio domani, domenica 27 settembre, alle ore 15.30.

Il team cartaio, dopo quaranta giorni di allenamenti e diverse amichevoli spesso con squadre di categoria superiore in cui ha dimostrato di essere certamente competitivo, cercherà di sorprendere la formazione leoncella in questa stagione così “anomala” in cui i giocatori sono lontani dall’agonismo da quasi sei mesi.

«Squadra forte e blasonata, la Jesina, con tanti giocatori di livello», sono state le parole di mister Simone Pazzaglia, che intanto ha potuto accogliere un rinforzo in difesa: Marco Colonna, centrale classe ’97, ex Recanatese.

Questo, attualmente, l’organico con cui il Fabriano Cerreto si presenta in questa stagione di Eccellenza 2020/21.

Portieri – Nicolò Santini, Natan Cesaroni, Filippo Girolamini.

Difensori – Rinaldo Lispi, Davide Candolfi, Federico Orfei, Samuele Stortini, Noris Buldrini, Alex Mulas, Marco Colonna.

Centrocampisti – Emanuele Pagliuca, Emanuele Trofo, Elias Marengo, Francesco Carmenati, Nicholas Fraboni, Matteo Storoni, Diego Giacometti, Andrea Grandoni.

Attaccanti – Tommaso Battisti, Davide Montagnoli, Matteo Perri, Matteo Ciciani, Kevin Dauti, Federico Nanni, Niccolò Spuri.

Lo staff tecnico, come detto, è guidato da mister Simone Pazzaglia, affiancato dal vice Stefano Tarabelli, dal preparatore atletico Properzio Faraglia, dal preparatore dei portieri Luca Tamburini e dal fisioterapista Alessio Lupini.