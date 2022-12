Fabriano e Cerreto D’Esi: iniziative per la socializzazione intergenerazionale e multietniche

Nel centro cerretese in programma l'appuntamento con "Sapori e saperi delle tradizioni". Nella città della carta in calendario l'evento "Gira, gusta e canta"

FABRIANO – Continuano gli eventi di Janus, la rete di servizi di welfare territoriale che opera nel territorio dell’Ambito 10: al centro, attività di socializzazione intergenerazionali e multietniche, che si svolgeranno a Fabriano e Cerreto D’Esi domani 11 dicembre. A Cerreto D’Esi, l’appuntamento è con “Sapori e saperi delle tradizioni”, uno spazio e modo conviviale per conoscere i luoghi e il cibo delle tradizioni. Questo evento è rivolto a tutti in forma gratuita, grazie all’Ambito Territoriale Sociale n.10 e alla Fondazione Cariverona che lo sostiene. Il programma prevede una visita guidata presso la Farmacia Giuli, poi alla biblioteca comunale “T. Lippera”, alla chiesa Collegiata di S. Maria Assunta e nei vicoli del castello. A seguire, assaggi a buffet delle cucine multietniche presso la sala parrocchiale. Si racconteranno le tradizioni delle ricette che ogni etnia propone prendendo in considerazione: il Cous-Cous di carne e verdure (Marocco), le Polpette con salsa greca (Albania), il pollo e riso (Bangladesh), le Penciarelle (Italia). Un momento di aggregazione condiviso con tutto il territorio senza confini né pregiudizi, organizzato dall’associazione 04 Maggio 2008.

La seconda iniziativa

A Fabriano, l’appuntamento è a cura dell’associazione Attivamente Alzheimer, che organizza l’evento “Gira, Gusta e Canta”, in collaborazione con il Centro Sociale “Città Gentile” e Carifac’Arte. Prima tappa alle ore 10.30, con il ritrovo ai giardini Santa Margherita e visita al Museo Carifac’Art, sito in via le Conce n.76. Alle 13.30, si prosegue con una degustazione dei prodotti del nostro territorio presso il Chiostro di San Domenico, e alle ore 15.30 la sessione “La musica aiuta nella malattia e nel sostegno” a cura del Maestro di musica Mirella Dirminti presso il centro sociale “Città Gentile”, con lo scambio di auguri di buone feste. «Janus è l’innovativa rete di welfare territoriale lanciata in collaborazione con tanti partner del Terzo Settore e il contributo di Fondazione Cariverona che intende creare una comunità sempre più resiliente e consente di accedere a numerosi servizi di assistenza e sostegno rivolti a persone in difficoltà e in condizioni di disagio sociale, anziani e disabili», ricordano gli organizzatori.