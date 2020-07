Fabriano: Centro raccolta rifiuti, interpellanza di Stroppa (FI)

Il candidato per uno scranno regionale nella lista azzurra non lesina attacchi alla Giunta pentastellata anche su questo argomento

FABRIANO – Centro raccolta rifiuti oggetto di un’interpellanza da parte del capogruppo di Forza Italia, nonché candidato nella lista azzurra per uno scranno in Regione, Olindo Stroppa. «Sono tante le segnalazioni su disservizi che ricevo quotidianamente per il conferimento dei rifiuti ingombranti presso il centro raccolta di Fabriano».

Il centro è aperto solo alcuni giorni la settimana a orari alterni mattino e pomeriggio. «Dopo l’emergenza Covid-19 è possibile conferire i rifiuti solo dopo prenotazione telefonica che spesso crea difficoltà per il sovraccarico della linea, l’appuntamento viene rilasciato dopo molti giorni dal momento della richiesta e per un numero limitato di pezzi», evidenzia Stroppa.

Ma c’è di più. «La viabilità: non esiste una via di uscita dal centro diversa da quella di entrata e questo crea dei problemi logistici in quanto i mezzi dei privati cittadini sono costretti a complicate manovre per tornare indietro creando quindi ingorgo e aumento del tempo di scarico dei rifiuti. Questa problematica l’avevo evidenziata, molti mesi fa, all’Amministrazione e mi fu risposto che si stava realizzando una via di uscita per i mezzi diversa da quella di entrata, ma anche questo studio, come molti altri in città sono rimasti nei cassetti segreti», ironizza il capogruppo di Forza Italia Fabriano.

Il secondo problema è legato agli orari in cui si può andare al centro raccolta, «che sono insufficienti per una comunità di 30.000 abitanti, stiamo parlando di circa 20 ore settimanali con giorni di completa chiusura. In Comuni molto più piccoli di Fabriano tali strutture sono aperte tutti i giorni lavorativi della settimana».

Olindo Stroppa ha deciso di presentare un’apposita interpellanza sull’argomento da discutere nella prossima seduta del Consiglio comunale cittadino. «Siamo una città virtuosa per la quantità di raccolta differenziata, i nostri cittadini sono molto attenti all’ambiente, non chiedo una riduzione, come sarebbe logico, della Tari, chiedo che almeno vengano offerti i servizi ai cittadini. Sempre più frequentemente vengono postate immagini di rifiuti abbandonati a cielo aperto, non vi sembra che si stia facendo di tutto per aumentare questo scellerato gesto?», la domanda conclusiva dell’esponente azzurro.