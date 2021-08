Fabriano: centro culturale “Misericordia” fra solidarietà e corsi di lingua e informatica

FABRIANO – Il centro culturale islamico “Misericordia” di Fabriano di nuovo impegnato in un’attività all’insegna della solidarietà attraverso la distribuzione di beni di prima necessità a cento famiglie residenti in città. Ma non solo, sono in fatti in partenza anche le lezioni per i corsi di italiano e inglese. E, a breve, sarà inaugurato anche un corso di informatica grazie alla collaborazione con la Novabit di Alessio Morichelli.

Solidarietà

È il presidente del Centro culturale islamico della Misericordia, Kader Mekri, ad annunciare queste ulteriori attività negli ultimi giorni. A iniziare dalla distruzione di pacchi contenenti pasta, latte, minestre, passate di pomodoro, ceci, fagioli, marmellate, tonno, olio, biscotti plasmon, succhi di frutta, frutta e verdura, quindi generi di prima necessità distribuiti a cento famiglie residenti a Fabriano e nel comprensorio. «Il nostro centro è aperto a chiunque ed è sempre vicino a chi ne ha più bisogno e anche in questo caso la nostra missione continua», le parole di Mekri. «Ringraziamenti perenni vanno alla Protezione civile, al Banco Alimentare delle Marche che ci consentono di raccogliere beni di prima necessità e essere solidali con chi non riesce a soddisfare i bisogni primari quotidiani e strappare sorrisi ai bambini», evidenzia ancora il presidente del Centro culturale islamico della Misericordia di Fabriano.

I corsi

Ma non è tutto. «Da qualche settimana sono iniziati i corsi di lingua italiana e inglese, corsi aperti a tutti in collaborazione con l’Ambito Territoriale 10 e Cooperative. E a breve, stiamo sistemando le ultime postazioni, partirà un corso in informatica al quale potranno prendere parte gli over 40 anni. Infinito ringraziamento – conclude il presidente del Centro culturale islamico della Misericordia di Fabriano, Kader Mekri – va alla ditta Novabit di Alessio Morichelli per la grande collaborazione offerta per l’acquisto dei Pc e l’organizzazione della scuola».