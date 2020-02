Il centro storico di Fabriano si colora di Carnevale. Aperti i concorsi per le maschere

"Maschera più originale", "Gruppo più numeroso": queste le gare per cui è possibile iscriversi sul sito della Pro Loco. Prevista una sfilata che partirà dal quartiere Pisana, proseguirà lungo corso della Repubblica, per terminare in piazza del Comune

FABRIANO – Il centro storico di Fabriano torna a colorarsi con il Carnevale. L’appuntamento è per domenica 23 febbraio, dalle 14.

Si parte dal quartiere Pisana e si arriva lungo corso della Repubblica. La Pro Loco, con il supporto della Fondazione Carifac, di Ariston Thermo Group, dell’Associazione Commercianti del Centro Storico, di Confcommercio, sostenitori privati e con il patrocinio del Comune di Fabriano, organizza la prima edizione del “Carnevale di Fabriano”.

La manifestazione prenderà il via da piazzale Matteotti, dove ci si ritroverà per formare una sfilata festante che colorerà le vie del centro storico e raggiungerà piazza del Comune: «La partecipazione al corteo e alla festa sono assolutamente aperti a tutti. Una festa gratuita per la città», commenta il presidente della Pro Loco, Paolo Mearelli.

Previsto anche un concorso per la “maschera più originale”, il “gruppo più numeroso” o il “gruppo più originale”, previa registrazione gratuita entro la partenza del corteo, oppure online nel sito della Pro Loco di Fabriano. Ad attendere tutte le maschere al termine del corte: spettacoli, musica, animazione e i dolci tipici della tradizione carnevalesca.

«Ad anticipare questo evento, giovedì 13 febbraio alle 21:15 al Teatro San Giovanni Bosco, si terrà un incontro aperto al pubblico a cura della Pro Loco Fabriano, Fabriano Insolita e Segreta e di Fabriano Storica dal titolo “Carnevale buon compagno posci veni’ tre volte l’anno” che racconterà le antiche usanze e le vecchie tradizioni del carnevale fabrianese” anticipa Mearelli.

La narrazione sarà curata da Giampaolo Ballelli, Aldo Pesetti e Fabrizio Moscè e verrà allietata con intermezzi di musica tradizionale eseguiti da Nadia Girolamini. In caso di maltempo il Carnevale di Fabriano verrà rinviata a domenica 1 marzo. «Siamo orgogliosi di organizzare, per la prima volta nel cuore della città della carta, un pomeriggio all’insegna del divertimento e di tanta sana allegria – conclude il presidente – non solo per i bambini, ma anche per gli adulti. Invitiamo tutti ad organizzarsi e realizzare maschere singole o in gruppo. A conti fatti Carnevale è la festa degli amici che trascorrono del tempo insieme, tra sorrisi, risate, colori e un pizzico di fantasia».