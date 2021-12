Fabriano: i carabinieri in assistenza ai residenti di Moscano. A Cupramontana, denunciato un professionista

FABRIANO – Non solo repressione di reati, indagini e contrasto all’abuso di alcol e droga. I carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, hanno effettuato anche servizio di supporto alla popolazione provata e messa in difficoltà a seguito della forte ondata di maltempo che ha investito anche il fabrianese nella giornata di sabato scorso. In particolare, per i cento residenti della frazione di Moscano isolati a causa dello smottamento che ha devastato la via di accesso. I militari sono stati presenti sul posto a disposizione dei residenti per le varie necessità che sono sopraggiunte dopo l’emergenza maltempo. Eseguiti anche servizi di vigilanza in prossimità della frana. Analogamente, i militari sono stati presenti anche nella zona di Rocchetta Bassa, anche questa località è stata messa a dura prova dalle forti piogge di sabato scorso.

La denuncia

Per quel che riguarda l’attività prevalente dei carabinieri, una denuncia è stata portata avanti dai militari della stazione di Cupramontana. Il fatto è avvenuto nelle ultime settimane. In pratica, un 41enne, residente fuori regione, un professionista, si è recato, più volte, a pernottare in una struttura della zona. Ogni volta al cliente, al momento del check-out, i titolari della struttura hanno comunicato gli estremi della fattura accettando il relativo metodo di pagamento prescelto. Ma, effettivamente, il pagamento non è mai avvenuto, per nessuno dei pernottamenti effettuati. A questo punto, i titolari della struttura, all’ennesimo episodio, hanno deciso di comunicare il tutto ai carabinieri della Stazione di Cupramontana. I militari hanno prontamente avviato l’attività investigativa accertando i fatti. E, successivamente, si è proceduto a denunciare il 41enne per insolvenza fraudolenta.