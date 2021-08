Fabriano: carabiniere non in servizio fa arrestare un 30enne per spaccio di droga

Nei guai un 30enne che è stato accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato convalidato. Il giudice ha deciso per la messa in prova a Servizi sociali

FABRIANO – Un arresto e una segnalazione per droga a Fabriano. I carabinieri della compagnia cittadina, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, proseguono nella loro attività di contrasto del fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti in città, soprattutto fra i giovani, monitorando costantemente i principali centri di aggregazione giovanile.

I fatti

E proprio nei pressi dei giardini pubblici Regina Margherita di Fabriano che si è sviluppata tutta la vicenda. Un fabrianese di 30 anni è stato arrestato ieri pomeriggio, 30 agosto, dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è iniziato al parco quando un militare, non in servizio, si è accorto di strani movimenti tra due giovani. L’acume investigativo ha fatto il resto. Ha atteso che i due giovani fossero vicini per fermarli e chiedergli di identificarsi. Nel frattempo, aveva allertato i colleghi che, prontamente, sono giunti nei pressi dei giardini pubblici di Fabriano. Sono partiti gli accertamenti veri e proprio ed è stato rinvenuto uno spinello che il 30enne aveva venduto a un 25enne fabrianese, l’altro ragazzo con il quale stava conversando. Quest’ultimo è stato, ovviamente, segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L’arresto e la convalida

A questo punto, il presunto pusher è stato portato in caserma dove è stato sottoposto a una perquisizione personale. Fra gli indumenti, i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno rinvenuto 18 grammi di hashish, un piccolo bilancino di precisione, e altre due dosi di hashish già pronte per essere spacciate ai giovani del luogo. Infine, sono stati trovati e sequestrati poco più di 300 euro di denaro in contanti, banconote di piccolo taglio, che gli investigatori presuppongono essere provento dell’attività di spaccio. Il 30enne è stato, ovviamente, arrestato e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si è celebrata oggi, 31 agosto, presso il Tribunale di Ancona. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la messa in prova ai Servizi sociali del 30enne.