Fabriano, a Capodanno molti ristoranti al completo

A Capodanno ristoranti al completo da ormai due settimane: «Vorremmo far concludere alla grande il 2022»

FABRIANO – Sarà un Capodanno quasi full quello che attende Fabriano. Molti locali sono al completo e sono pronti ad ospitare chi, per festeggiare l’arrivo del 2023, ha scelto il ristorante.

Ad esempio ad essere al completo è il ristorante La Vecchia Cartiera, nuova gestione che però vede il cenone di Capodanno già al completo da tempo: «Siamo al completo da due settimane, un buon risultato che sinceramente ci auguravamo e in cui speravamo. Abbiamo organizzato sia il classico menù al ristorante, sia da asporto – afferma il proprietario Alessio Quagliani -. È lo stesso, con una piccola differenza nel prezzo tra asporto e a tavola. Abbiamo prenotazioni per ottanta coperti, con la cena che partirà alle 20.30. Speriamo di far star bene tutti i nostri clienti, che sia una serata di buon cibo e divertimento».

Anche la Villa Marchese del Grillo è al completo da quasi tre settimane: «Da più di due settimane siamo al completo, vorremmo far concludere alla grande il 2022 al Marchese del Grillo nelle sale della nostra Villa. Partiremo alle 20 – affermano dalla Villa Marchese del Grillo – e a mezzanotte faremo il primo brindisi dell’anno. Alle ore 1:00 poi sarà servito a buffet il tradizionale e ben augurante “Lenticchia di Castelluccio e Cotechino di Barbarossa”. La colonna sonora della serata sarà a cura di Matteo Romaldini».