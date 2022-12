Fabriano, canti e festa per la vittoria del Marocco: a vigilare polizia e carabinieri

FABRIANO – Attenzione alle fasce più deboli della popolazione di Fabriano in considerazione dell’allerta meteo arancione e controllo del territorio per prevenire il consumo e l’abuso di droga e alcol, soprattutto fra i giovanissimi. Ma anche servizio di vigilanza sui festeggiamenti della comunità marocchina per l’approdo in semifinale della loro squadra al Campionato del Mondo di calcio in svolgimento in Qatar e sulle iniziative del cartellone di Natale approntato dall’amministrazione comunale di Fabriano. Tutto è filato liscio nel corso dello scorso fine settimana.

I controlli

Proseguono con costanza i controlli di ordine e sicurezza pubblica promossi dal Questore di Ancona Cesare Capocasa. Sotto la direzione del Commissariato di P.S. di Fabriano, poliziotti e carabinieri hanno svolto servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree del centro cittadino maggiormente affollate. Il contingente impiegato nel servizio di ordine pubblico, in considerazione del bollettino meteo di criticità arancione diramato dal Dipartimento della Protezione Civile, ha provveduto, dopo una mappatura delle aree maggiormente esposte, al costante monitoraggio e sopralluogo in dette zone, pronto ad intervenire in caso di emergenza. In particolare, sono state attenzionate sia le aree considerate a rischio per la loro morfologia sia per la presenza di un maggior numero di persone anche riconducibili alle cosiddette fasce deboli.

Inoltre, gli agenti e i militari coinvolti hanno assicurato la loro presenza lungo le vie del centro cittadino, particolarmente affollate in questi giorni che precedono le feste natalizie dove residenti e non, sono attratti dai numerosi eventi in programma, nonché dagli acquisti natalizi. Attenzionati: il sottopassaggio di via Martiri della Libertà e le aree limitrofe ai Giardini Pubblici Regina Margherita, nonché le vie che conducono al locale presidio ospedaliero.

Poliziotti e Carabinieri, infine, hanno assicurato la loro vigile presenza in piazza del Comune dove un centinaio di residenti di origine marocchina hanno spontaneamente dato vita a composte e colorate manifestazioni di gioia per la vittoria della loro nazionale di calcio. Giovani e giovanissimi, in piazza ed all’interno del Loggiato San Francesco, hanno intonato cori e sventolato bandiere malgrado le condizioni atmosferiche non fossero certo delle migliori. L’entusiasmo non ha provocato alcun problema alla viabilità.