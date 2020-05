Fabriano: la candidatura Unesco attira le telecamere di Rai Tre nazionale

FABRIANO – Le telecamere del seguitissimo programma di Rai Tre nazionale, Officina Italia, a Carifac’Arte, scuola internazionale dei mestieri d’arte, società strumentale della Fondazione Carifac di Fabriano. L’appuntamento con la messa in onda del servizio, realizzato nei giorni scorsi, sarà domani 23 maggio alle 13:25 su Rai Tre.

Officina Italia è un programma realizzato dalla TGR per andare alla scoperta delle eccellenze del made in Italy attraverso le storie e i protagonisti, cercando, inoltre, di scoprire nuovi talenti da valorizzare. Ed è ciò che è accaduto a Carifac’Arte, al complesso Le Conce di Fabriano, dove sono state girate riprese che hanno riguardato la creazione del foglio di carta a mano e della carta filigranata, per la cui Arte si è depositato il dossier per l’inserimento nell’elenco dei Beni Immateriali dell’Unesco.

I maestri cartai e filigranisti hanno accompagnato la troupe in un viaggio affascinante frutto di esperienze maturate nel corso di tanti anni e che hanno fatto diventare Fabriano la città della carta per eccellenza. Si è posto l’accento sulla salvaguardia degli antichi mestieri, la valorizzazione e il tramandarsi i segreti e le tecniche. Non resta, ora che sintonizzarsi su Rai Tre per scoprire, ancora una volta, la bellezza della carta a mano e della carta filigranata.

Il dietro le quinte

«La pandemia da Covid-19 ha rallentato l’attività all’interno della scuola internazionale, ma non l’ha fermata. Si sta procedendo a pianificare il lavoro, con tutte le misure di sicurezza per la tutela della salute dei nostri maestri e di coloro che intendono acquistare i prodotti presenti nel nostro shop. Naturalmente, si sta potenziando l’e-commerce. Si stanno pianificando le partecipazioni alle fiere nazionali e internazionali del settore dove i nostri stand risultano sempre essere i più visitati. Abbiamo tanti progetti che stiamo portando avanti, a iniziare dalla candidatura Unesco e siamo certi che si possano rilanciare tutte le nostre attività legate alla carta e alla filigrana», commenta Marco Ottaviani, presidente della Fondazione Carifac.