Fabriano: iniziata la campagna d’ascolto del Pd sul centro storico cittadino

FABRIANO – Iniziata l’attività di ascolto da parte del segretario della sezione di Fabriano del Partito Democratico, Francesco Ducoli, focalizzata soprattutto sul centro storico cittadino. «Nei giorni passati ho avuto il piacere di incontrarmi con i titolari della farmacia Giuseppucci per fare il punto sul Centro storico, Antica Farmacia Mazzolini Giuseppucci e molto altro», conferma il segretario Democrat facendo riferimento alla decisione di chiudere il museo della Farmacia comunicata nelle scorse settimane. «Personalmente condivido le criticità che mi sono state sollevate: dopo le roboanti dichiarazioni in campagna elettorale, la progettualità relativa al Centro storico di Fabriano è stata ed è assai carente, come anche l’interesse per la valorizzazione delle sue bellezze. L’inserimento, ad esempio, dell’Antica Farmacia nei circuiti museali è stato conosciuto dai titolari solo a seguito di un post su Facebook da parte del Sindaco, Gabriele Santarelli. Allo stesso modo, a seguito della chiusura, nessuno dell’Amministrazione ha degnato i titolari di una telefonata», rimarca ancora Ducoli.

Manca contatto con il territorio, manca contatto con i cittadini. «Abbiamo condiviso che ciò che servirebbe oggi per rivitalizzare il nostro Centro è un forte ripensamento delle scelte di carattere urbanistico, che lo rivitalizzino e lo stimolino quale luogo di aggregazione creando economie di scala. E quando parliamo di Centro storico dobbiamo parlare di una realtà ampia, non limitata al solo corso della Repubblica: dal Museo della Carta in piazza Quintino Sella fino ad arrivare a piazzale Matteotti, dobbiamo costruire un modello che dia un senso concreto a quei luoghi, che li renda fruibili e godibili per tutta la cittadinanza». Basti pensare alla desertificazione delle attività commerciali di piazzale Matteotti «avvenuta nel corso dell’Amministrazione a firma Movimento 5 Stelle. Se esiste un problema va studiato, compreso e affrontato, non si può fare spallucce. Sono molto soddisfatto dell’incontro avuto perché si è parlato di Fabriano, del suo futuro, immaginando la nostra città diversa. Il confronto con la cittadinanza è fondamentale per trovare soluzioni intelligenti e affrontare i problemi con serietà», conclude il segretario della sezione di Fabriano del Partito Democratico, Francesco Ducoli.