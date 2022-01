L'incidente mentre il mezzo stava percorrendo la rotatoria in via Casoli. Intervenuti i vigili del fuoco. Molti i disagi alla circolazione. Nessuna grave conseguenza, invece, per l’autotrasportatore

FABRIANO – Perde il carico di ghiaia mentre sta percorrendo la rotatoria all’ingresso di Fabriano. Intervengono i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Molti i disagi alla circolazione. Nessuna grave conseguenza, invece, per l’autotrasportatore che è stato portato all’ospedale Engles Profili per accertamenti.

L’incidente dopo l’uscita di Fabiano est

È stata una mattina complicata a livello di circolazione subito dopo l’uscita di Fabriano Est. Intorno alle 10, di oggi, 5 gennaio, infatti, un mezzo pesante stava percorrendo la rotatoria di via Casoli, subito dopo lo svincolo della SS. 76, quando per cause in corso di accertamento, si è capovolto. Disperdendo tutto il carico di ghiaia sul manto stradale e posizionandosi su un fianco. Ovviamente, la ghiaia ha occupato quasi per intero la sede stradale e la circolazione, visto che si tratta dell’ingresso principale alla città, ne ha fortemente risentito.

Sul posto, allertati dagli automobilisti in transito, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano, insieme a una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia e un’ambulanza del 118 del presidio ospedaliero della città della carta. Quest’ultimi hanno si sono avvalsi dell’ausilio dei pompieri, intervenuti con un’autobotte e un mezzo 4×4. I vigili del fuoco, infatti, si sono concentrati ad estrarre il conducente dell’autoarticolato che era rimasto incastrato. Quindi, lo hanno affidato alle cure dei sanitari che lo hanno stabilizzato sul posto e, successivamente, trasportato con l’ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili. L’uomo è stato sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso, le sue condizioni non sembrano al momento destare forte preoccupazione fra il personale sanitario. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento, con i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ovviamente, la circolazione ha risentito di queste necessarie operazioni, con rallentamenti e disagi.