Fabriano: calci ai carabinieri, 25enne finisce in manette

Il giovane, già conosciuto alle forze dell'ordine, dovrà rispondere della doppia accusa di lesioni e violenza e resistenza a Pubblico ufficiale. In città maxi operazione di controllo degli studenti al terminal di via Bellocchi con l'ausilio di due unità cinofile

FABRIANO – Un arresto di un 25enne già noto alle forze dell’ordine per lesioni e violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. E un massiccio controllo, con fine di prevenzione e non repressione, degli studenti a Fabriano. Doppia operazione in due giorni effettuata dai carabinieri della Compagnia cittadina.

La prima è avvenuta lunedì 16 dicembre intorno alle 23.30 in piazza Garibaldi, cuore del centro storico di Fabriano. In caserma era giunta una segnalazione riguardante un soggetto che, a piedi, aveva un’andatura barcollante. Si pensava potesse stare male. La pattuglia dei carabinieri è giunta prontamente sul posto e individuata la persona.

Alla vista dei carabinieri, il 25enne, M.C., straniero regolare da tempo residente a Fabriano e già conosciuto alle forze dell’ordine, ha mostrato chiari segni di nervosismo, tanto da iniziare a spingere uno dei due militari. Quest’ultimi hanno provato a calmarlo, ma senza riuscirci.

Si è deciso di immobilizzarlo per ricondurlo alla calma ed evitare che potesse far del male a loro o a sé stesso. Un’operazione che si è rivelata più difficile del previsto, perché il giovane ha iniziato a scalciare in modo violento. Comunque sia, alla fine, il 25enne è stato immobilizzato, portato in caserma e arrestato con l’accusa di lesioni e violenza e resistenza a Pubblico ufficiale.

Successivamente, i due militari si sono rivolti al Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili di Fabriano. A entrambi, sono stati refertati cinque giorni di prognosi ciascuno, rispettivamente per una ferita al braccio a uno, e una ferita al torace all’altro. Ieri, l’arresto è stato convalidato e il 25enne scarcerato in attesa del processo per Direttissima. La data non è stata ancora fissata in quanto il legale del ragazzo ha chiesto i termini a difesa.

La seconda operazione si è svolta nella mattina di ieri, martedì 17 dicembre. I carabinieri della Compagnia di Fabriano sono tornati a controllare gli autobus scolastici al terminal di via Bellocchi, con l’ausilio di due unità cinofile provenienti da Pesaro. I militari hanno fatto sfilare gli studenti, complessivamente 450, davanti ai due cani. Successivamente, si è proceduto al controllo di ben 15 pullman. L’aspetto molto positivo, evidenziato dagli stessi militari fabrianesi, riguarda il fatto che non sia stato trovato nulla, quindi nessuna sostanza stupefacente. Controlli di questo genere, che sono preventivi e non repressivi, proseguiranno anche nel corso del 2020.

