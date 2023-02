Fabriano: botta e risposta Fdi-Comune sullo spostamento del Cippo commemorativo dedicato ai Martiri delle Foibe

FABRIANO – Botta e risposta sul Cippo commemorativo dedicato ai Martiri delle Foibe a Fabriano fra Fratelli d’Italia e l’Amministrazione comunale. Al centro del contendere l’ubicazione dello stesso. «La giunta Ghergo, in modo unilaterale, senza alcuna discussione preliminare in consiglio comunale, decide di spostare il cippo commemorativo, fino a pochi giorni fa sito presso l’omonima via della cittadina fabrianese, presso il Parco della Pisana. Definire questo spazio un parco – sottolinea Silvia Marchesini coordinatrice cittadina di FDI – è più che un eufemismo».

Secondo lMarchesini, «è sotto gli occhi di tutti i fabrianesi infatti, che, ormai da anni, questo spazio pubblico è piombato nel degrado più assoluto: panchine rotte, materiale edilizio di risulta, giochi fatiscenti e un cratere a sposto della storica fontana, fanno da cornice, insieme ai rifiuti traboccanti dai cestini, al monumento delle Foibe. È una decisione vergognosa quella messa in atto ad imperium dalla giunta Ghergo, un vero e proprio sfregio, un vilipendio alla memoria di queste povere persone. Chiediamo con forza che il cippo venga immediatamente collocato in un luogo idoneo, lo stesso (i giardini Regina Margherita) che ospitano altri monumenti commemorativi così importanti per la storia della Repubblica. La stessa importanza che riveste quello a memoria dei Martiri delle Foibe», conclude.

La replica

«Il monumento commemorativo del massacro delle foibe istriane e dell’esodo giuliano dalmata è stato per anni posizionato a pochi centimetri da un’isola ecologica, in una posizione priva di decoro e dignità», si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Fabriano. «Su sollecitazione dell’Unione Istriani delle Marche, che sottolineava l’urgenza di una nuova collocazione prima della giornata del ricordo, che si terrà il 10 febbraio, il monumento è stato spostato al Parco della Pisana in viale Stelluti Scala, in previsione della nuova riqualificazione del parco pubblico, destinatario di fondi Pnrr, che in questo modo riacquisterà centralità e decoro. L’intera zona recupererà dignità e bellezza. Il posizionamento del cippo commemorativo sottratto all’irrispettosa collocazione originaria, è un segno di rispetto nei confronti del significato del monumento e di attenzione verso la comunità istriana e nei confronti di questo importante quartiere».

Non solo. «Una volta completata la riqualificazione dei parchi cittadini si deciderà se istituire un giardino della Memoria in cui vengano collocati i diversi cippi commemorativi presenti in città. Ad attestazione della sinergia tra la Città di Fabriano e l’Unione Istriani, per ricordare insieme questa terribile vicenda storica troppo spesso oggetto di strumentalizzazioni politiche inopportune, il 14 febbraio l’amministrazione, in accordo con l’Unione Istriani, ha organizzato un incontro aperto alla cittadinanza che si terrà alle ore 15 nella Sala Pilati della biblioteca comunale, alla presenza del consiglio comunale dei ragazzi, per ricordare e sensibilizzare su una pagina drammatica della nostra storia», si conclude la nota.