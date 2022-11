FABRIANO – Il premio “Castello di Argignano – riconoscimento al personaggio” è giunto alla 12° edizione e nei giorni scorsi sono stati depositati nell’oramai consolidato annuario della Biblioteca Multimediale R.Sassi di Fabriano l’Albo D’Oro e documentario della cerimonia.

“L’Albo d’Oro” e il documentario della cerimonia di consegna del Premio sono stati affidati alle cure del sindaco, Daniela Ghergo, dell’assessore alla Bellezza, Maura Nataloni, della Direttrice della Biblioteca, Francesca Mannucci nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte esponenti del Direttivo del Circolo Fenalc, tra cui la presidente Daniela Corrieri, Luca Bianchi, premiato insieme a Ezio Maria Tisi, e il giornalista Daniele Gattucci, fautore ed organizzatore del Premio con l’Associazione Fenalc.

Come da tradizione, la consegna del premio “Castello di Argignano – riconoscimento al personaggio” si è svolta nel padiglione del Circolo Fenalc di Argignano, grazie al sempre rinnovato patrocinio del Comune di Fabriano, del Circolo della Stampa Marche Press e del Rotary Club di Fabriano.

Ad essere premiati, per questa dodicesima edizione, per la Sezione Senior il Maestro Ezio Maria Tisi, mentre per quella Junior all’imprenditore e presidente regionale Agia, Luca Bianchi. Applauditi per l’occasione, da un parterre di primo piano, presenti il sindaco Ghergo, gli assessori Giombi, Spuri, Pisani, la allora consigliera regionale ed oggi assessore Biondi, con ospite d’onore Francesca Merloni, ambasciatore Unesco Città Creative.

L’elemento centrale e il principio ispirativo del premio “Castello di Argignano – riconoscimento al personaggio” è rimasto ben saldo: viene premiata la “fabrianesità”, sia per la Sezione Senior, sia per la Sezione Junior (età massima 40 anni), in base alle indicazioni fatte da Associazioni, Gruppi sociali, singoli cittadini e da ogni parte della collettività agli organizzatori. Vengono presi in esame i cittadini del capoluogo e delle frazioni della città di Fabriano che si sono distinti per atti, opere, attività, eventi e quanto altro attiene alle attività della sfera personale e collettiva.

«Il compito e l’impegno che ci siamo dati – ha sottolineato Daniele Gattucci – non è stato semplice, ma al contrario, proprio per la sua unicità, è il primo ed unico del genere nella nostra città, ha una valenza di grande significato per coloro che sono riusciti ad eccellere in tutti quegli ambiti sopra qui menzionati. In concreto è un tangibile segno di identificazione, ricompensa e lode per quanto ogni residente illustre e non è riuscito a garantire, nella migliore maniera, alla propria famiglia, al suo lavoro e più in generale alla società in cui vive e si impegna».