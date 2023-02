Fabriano: l’Avis consegna tre tablet grafici al Liceo Artistico “Mannucci”

FABRIANO – Sono stati consegnati ben tre Tablet Grafici al Liceo Artistico “Mannucci” dal Presidente dell’Avis della città della Carta, Sebastiano Paglialunga, e il tesoriere dell’Avis provinciale, Luciano Bano. I tablet sono stati consegnati alla responsabile di sede del Liceo, Patrizia Rossi, strumenti utili per arricchire didattica e interazione con il sistema informatico della scuola. Nell’aula assemblee, dove si è tenuto l’incontro, gli esponenti dell’Avis hanno ricordato come la comunale di Fabriano, già da queste prime settimane dell’anno è impegnata a reperire ed associare i donatori, indirizzandoli alla donazione e seguendoli nel percorso di chiamata e inserimento nelle agende di prenotazioni, accoglierli ed assisterli nei centri di prelievo, stabilire rapporti di collaborazione e monitoraggio delle problematiche con il personale sanitario.

Ricordate anche le altre prodighe ed importanti sinergie con le Scuole, ad esempio il corso per gli Studenti del Liceo Scientifico per l’uso del defibrillatore, oltre alla consegna delle Borse di Studio agli studenti diplomati, tenuta a volte nell’ampia sala convegni della Sede Avis, in via Mamiani.

Anche nell’appuntamento con il Liceo Artistico “Mannucci”, le oltre cinquanta allieve e allievi della classi 3-4-5 A, accompagnate dalla insegnanti Patrizia Befera e Monica Troiani, dopo la presentazione e i sentiti ringraziamenti della professoressa Patrizia Rossi, hanno seguito con attenzione e interesse gli spunti esposti da Paglialunga e Bano sulla importanza del donare sangue.

In definitiva, come è stato detto: «Questi momenti testimoniano ancora una volta quanto l’AVIS di Fabriano abbia e continui a lavorare negli anni per radicare pratiche virtuose nella collettività – affermano dall’associazione donatori – le Borse di Studio, come altre manifestazioni, fanno oramai parte del calendario cittadino e sia da parte dei ragazzi quanto del corpo docente fino ai Dirigenti Scolastici vengono accolte ogni volta con sempre maggiore coinvolgimento. L’Avis considera la scuola e tutta la nostra ricca e articolata collettività, il punto di riferimento più importante della sua azione di ottenimento di nuovi donatori ecco il motivo per il quale, in funzione delle nostre possibilità cerchiamo di essere presenti il più possibile».