Fabriano: avevano arnesi atti allo scasso, si valuta foglio di via obbligatorio per due uomini “sospetti”

FABRIANO – Due individui sospetti con precedenti per reati contro il patrimonio e arnesi atti allo scasso sorpresi nella serata di sabato scorso a Fabriano nell’ambito dei controlli congiunti effettuati dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza e i carabinieri della Compagnia cittadina. Nessun reato contestato ai due uomini, residenti in un Comune limitrofo. Tuttavia la loro presenza, risultante non priva di indizi di pericolosità, sarà valutata al fine della proposta al Questore di Ancona di emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio da Fabriano. Questo l’esito più significati dei consueti controlli effettuati durante il fine settimana da polizia e carabinieri in centro storico e al parco Regina Margherita, luoghi simbolo della “movida” cittadina. Sono state identificate 54 persone, controllati 14 autoveicoli e 3 esercizi commerciali. In uno di questi, sono stati identificati i due uomini che potrebbero ricevere, a breve, il foglio di via.