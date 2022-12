Fabriano: auto senza assicurazione, multa di oltre 800 euro elevata dai carabinieri

I carabinieri della Compagnia cittadina, insieme a tutte le altre forze dell’ordine, hanno potenziato i controlli per garantire la sicurezza dei residenti in occasione dei festeggiamenti per gli ultimi giorni dell’anno

FABRIANO – Multe per abuso di alcol alla guida, assenza di assicurazione e segnalazione per consumo di sostanze stupefacenti nei controlli dei carabinieri della Compagnia di Fabriano che, insieme a tutte le forze dell’ordine presenti in città, hanno potenziato i controlli per garantire la sicurezza dei residenti in occasione dei festeggiamenti per gli ultimi giorni dell’anno. In particolare, sono stati potenziati i posti di blocco nelle principali arterie cittadine e i risultati iniziano a venire. In particolare, una fabrianese 40enne è stata fermata allo svincolo Fabriano Est. L’etilometro segnava poco più di 0.8 g/l. I militari hanno provveduto al ritiro della patente e l’auto è stata affidata al proprietario. Dai controlli è emerso anche che il mezzo ero sprovvisto di assicurazione: per questo è stata elevata una multa dell’importo pari a 866 euro. In prossimità del parco comunale, invece, un fabrianese 30enne è stato sanzionato con una multa da 544 euro: l’etilometro ha dato un valore compreso tra 0.5 e 0.8 g/l. Disposto dai militari anche il ritiro della patente. L’auto affidata al proprietario.

Droga

I carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno potenziato i controlli contro furti, spaccio e guida in stato di ebbrezza in vista del Capodanno, con più mezzi in divisa e in borghese. È stato segnalato come assuntore un 40enne di Fabriano, già noto alle forze dell’ordine. L’Aliquota operativa, nel corso di una perquisizione domiciliare, ha rinvenuto poco più di un grammo di hashish in un portaoggetti che l’uomo teneva in camera. Massima attenzione, dunque, contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto a seguito del duplice arresto della scorsa settimana, quando due 20enni italiani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio: i carabinieri sequestrarono sul sedile del passeggero un involucro di colore nero contenente oltre un grammo di cocaina e altri sei involucri addosso alla ragazza con 15 grammi di cocaina purissima.