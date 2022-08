Fabriano: un’auto senza assicurazione, 5 non revisionate, una patente scaduta: scattano le multe

Fino a quasi 700 euro di contravvenzione per ciascuno dei 5 automobilisti che non hanno effettuato la revisione obbligatoria delle proprie automobili. Multa anche per un uomo con la patente scaduta

FABRIANO – Fino ad oltre 3mila euro di multa per guida di un veicolo sprovvisto della copertura assicurativa. Fino a quasi 700 euro di contravvenzione per ciascuno dei 5 automobilisti che non hanno effettuato la revisione obbligatoria delle proprie automobili. Sono questi gli esiti più significativi dei controlli effettuati, in modo congiunto, dai carabinieri della stazione di Sassoferrato, ricompresi nella Compagnia di Fabriano, e gli agenti della Polizia municipale di Fabriano, agli ordini del dirigente Cataldo Strippoli. Un servizio di controllo che è stato effettuato nella giornata di giovedì scorso utilizzando l’apparecchiatura “targa system” che permette di monitorare revisioni e assicurazione in possesso ai mezzi in circolazione.

I controlli

Nelle ore pomeridiane e serali di giovedì scorso si è svolto un controllo coordinato del territorio, che ha visto impegnati i Carabinieri della stazione di Sassoferrato e gli agenti della polizia locale di Fabriano. Le forze dell’ordine, coordinate dal capitano Mirko Marcucci e dal dirigente Cataldo Strippoli, hanno effettuato il servizio lungo la strada Berbentina che collega Fabriano a Sassoferrato e utilizzando l’apparecchiatura “targa system”. Sono stati attenzionati tutti i mezzi circolanti sia in andata che in ritorno, quindi su entrambe le carreggiate. In poche ore sono stati scoperti cinque veicoli con revisione scaduta, una guida con patente scaduta che quindi è stata subito ritirata e un veicolo che era senza assicurazione con conseguente sequestro amministrativo del mezzo. Il bilancio, dunque, è di sette contravvenzioni, un ritiro di patente e un sequestro dell’auto. Per quanto riguarda la guida con revisione scaduta sono state elevate cinque contravvenzioni fino a 694 euro. Al conducente del mezzo senza assicurazione una multa fino a un massimo di 3.464 euro.