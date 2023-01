Fabriano: l’Associazione La scuola siamo noi premia la bontà degli studenti della Marco Polo

FABRIANO – Un ‘Premio della bontà’ del valore complessivo di 1.000 euro indirizzato agli studenti dell’istituto comprensivo Marco Polo di Fabriano e promosso dall’Associazione La scuola siamo noi. Due le sezioni individuate: gruppi e singoli più meritevoli. C’è tempo fino al 15 marzo prossimo per poter partecipare.

L’iniziativa

L’associazione di Fabriano, La scuola siamo noi, ha deciso di premiare la ‘bontà’ degli studenti dell’istituto comprensivo Marco Polo. Sono state previste due sezioni. La prima si rivolge a gruppi di bambini e ragazzi (fino a 16 anni di età). «Per gruppo si intende una classe scolastica, un gruppo catechistico, parrocchiale, scout, associativo, sportivo o ricreativo. Il premio è destinato al gruppo, o ai gruppi, che si siano distinti con iniziative o azioni di solidarietà nei confronti di persone bisognose o che presentino un’idea originale per un progetto ancora da realizzare di carattere etico/sociale. Ogni gruppo partecipante dovrà essere coordinato da un responsabile adulto che presenterà una relazione scritta sull’attività svolta o da svolgere, alla quale sarà possibile allegare la documentazione scritta o digitale. Non saranno accettati progetti già presentati in altri contesti», fanno sapere gli organizzatori.

La seconda sezione si rivolge a bambini e ragazzi (fino a 16 anni di età) «che si siano distinti per azioni di bontà nei confronti del prossimo, per solidarietà, altruismo e generosità. Saranno ammesse solamente segnalazioni di terzi (istituti scolastici, gruppi associativi, educatori, parroci, ecc.). Al vincitore non verrà assegnato un premio in denaro, ma buoni per l’acquisto di materiale scolastico», evidenziano dall’Associazione di Fabriano. Le domande di partecipazione redatte in forma libera, con la relativa documentazione, dovranno pervenire entro il 15 marzo prossimo, a mezzo lettera all’Associazione La Scuola Siamo Noi, presso segreteria IC Marco Polo, oppure inviate via mail a scuola6noi@gmail.com. «I premi verranno assegnati da una commissione, il cui giudizio è insindacabile, composta dai membri del Consiglio direttivo dell’Associazione La Scuola Siamo Noi, ai gruppi e ai singoli ritenuti più meritevoli. I vincitori saranno informati tramite comunicazione scritta e il premio sarà erogato entro il 16 aprile prossimo, Giornata Mondiale delle Buone Azioni.