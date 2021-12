Fabriano: Associazione Marchese Onofrio del Grillo, presto sarà presentato il ramo “rosa”

FABRIANO – Proseguono le attività della neonata associazione costituita a Fabriano a luglio di quest’anno per recuperare la memoria del Marchese Onofrio Del Grillo (1714-1787). Svelato un vino ad hoc e annunciato il “lato rosa” dell’Associazione, le cui socie saranno rese note in occasione della Festa della Donna del prossimo anno.

La serata

Evento riuscito e partecipato quello organizzato lo scorso fine settimana in occasione dei 40 anni del film “Il Marchese del Grillo” durante il quale, il presidente Fabio Bianchi e il Segretario Mario D’Alesio hanno svelato ai presenti il primo prodotto del territorio scelto per essere promosso dall’associazione che porta il nome del celebre nobile romano reso noto dall’interpretazione di Alberto Sordi, ma, in pochi sanno, fu fabrianese di nascita e che fu sempre molto legato a Fabriano: il vino dedicato a “Gasperino er carbonaro”, un selezionato Verdicchio Spumantizzato metodo Charmat. Questa prima etichetta è stata prodotta da “Colonnara”. È intervenuta alla serata Daniela Sorana della società vitivinicola di Cupramontana che per l’occasione ha donato all’associazione una speciale bottiglia magnum del “Gasperino”, a ricordo dell’iniziativa. Tra i presenti anche le consigliere regionali Simona Lupini e Chiara Biondi. Molto apprezzato il menù a tema con Polenta alla Carbonara. Forte l’emozione di poter avere uno degli abiti di scena del Film indossato dal celebre Alberto Sordi, grazie alla collaborazione con la storica sartoria Peruzzi di Roma, che dal 1815 realizza (e conserva) abiti teatrali e cinematografici. «Vari momenti che si sono susseguiti, tra gag in romanesco, condivisione dei progetti futuri e la consegna delle spillette con lo stemma dell’associazione ai nuovi soci ordinari che hanno aderito al sodalizio che si prefigge di organizzare eventi e proseguire nell’azione di promozione d territorio. Nonché l’investitura “ufficiale” del nuovo socio-marchese Maurizio Santi, con tanto di mantello, cappello, guanti e bastone. La serata è terminata con fuochi d’artificio e dando a tutti appuntamento al prossimo 8 marzo quando verrà presentato il ramo femminile dell’associazione con l’ufficializzazione delle “socie Olimpia”, nome scelto in onore alla protagonista femminile del film di Monicelli del 1981», concludono dall’associazione.