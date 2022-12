Fabriano, l’assessore Giombi esprime soddisfazione per il Capodanno in piazza

E' quasi tutto pronto per il Capodanno sotto le stelle in piazza del Comune, dopo diversi anni di assenza

FABRIANO – E’ quasi tutto pronto per il Capodanno in piazza del Comune a Fabriano, dopo diversi anni di assenza.

Si comincia alle 18.30 con la musica in diffusione accompagnamento street food fino alle 21. Alle 20,45 l’apertura della serata presentata dalla vocalist Angela Lanotte in arte “Angie”. Dalle 21 alle 22,20 poi il concerto band “The bad boys”. Alle 22,30 poi l’esibizione del rapper fabrianese Haike, alias Alessio Rummo. Dalle 23 alle 2 dj set con i Mera Loco. Dalle 18.30 saranno a disposizione in piazza del Comune due punti di ristoro con possibilità di una cena street food.

L’assessore al turismo Andrea Giombi

«Insieme alle colleghe Nataloni e Pisani abbiamo tanto voluto che venisse nuovamente festeggiato il Capodanno in Piazza nella nostra Fabriano – afferma l’assessore al Turismo della città di Fabriano Andrea Giombi -. Un ringraziamento alla Curia Diocesana e all’Associazione Gold Eventi che hanno collaborato e ideato insieme al Comune la serata di musica accanto all’albero di Natale e alla nostra fontana Sturinalto. Il territorio fabrianese ha a disposizione una bellissima serata di musica e divertimento per brindare insieme all’anno che verrà. A pochi chilometri, a Perugia, la Rai con Amadeus trasmetterà in diretta nazionale la serata di Capodanno davanti alla fontana Maggiore».