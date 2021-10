Fabriano: l’artista Franco Costarelli dona un crocifisso per il santuario della Madonna della Grotta

FABRIANO – L’artista Franco Costarelli dona un crocifisso al santuario della Madonna della Grotta, chiesa sita nella frazione Precicchie di Fabriano. Il Santuario è molto caro all’artista scultore poiché rappresenta un luogo legato alla sua infanzia. «L’opera d’arte in questione è un crocifisso di ferro su croce di legno che ha una particolarità celata in un leggero movimento libero nel capo della figura appunto del Cristo che sembra un richiamo al concetto del “Cristo dai tre volti” rappresentato nell’iconografia scultorea lignea che ne descrive la gioia nella redenzione, la tristezza per i peccati umani e non da ultimo la morte. L’opera donata riporta una targa di dedica ai cari defunti», si spiega a margine della donazione avvenuta nei giorni scorsi. La scultura è stata consegnata dall’autore, che era presente con la famiglia, quasi al completo, per la benedizione celebrata attraverso una Santa Messa da Padre Sergio Silva.

I ringraziamenti

«Franco, da sempre amante dei cavalli, al suo attivo annovera diverse opere scultoree come ad esempio “I cavalieri dell’Apocalisse”, ha tenuto esposizioni personali per lo più nel territorio dei Castelli di Jesi. Fra i suoi manufatti, anche diverse interpretazioni di Gesù Cristo in croce, simbolo per eccellenza dell’Arte Sacra. I materiali usati sono per lo più il bronzo, la creta e appunto il ferro. Alcune delle sue opere di prestigio sono state donate e realizzate per conto di centri di volontariato marchigiani e non, come Avis e altre realtà attive nel sociale. La caratterizzazione della sua opera scultorea denota tratti caratteristici inconfondibili», conclude la nota con la quale è stata diffusa la notizia della donazione.