Fabriano: arrestato operaio con 100 grammi di hashish nascosti in casa

FABRIANO – In manette un 30enne operaio a Fabriano. Gli agenti del locale commissariato di Pubblica sicurezza hanno rinvenuto e sequestrato circa 100 grammi di hashish per un valore di mercato di diverse centinaia di euro. Il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma.

La droga sequestrata

I fatti

Una brillante operazione per il contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti è stata messa a segno dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano. Nella tarda serata di ieri, 8 ottobre, è scattato il blitz, dopo che nelle scorse settimane era stata condotta una meticolosa attività di indagine. Pedinamenti, appostamenti, controlli in borghese, tutto ciò che è proprio di investigazione è stato portato avanti dagli agenti di polizia fabrianesi per porre fine allo spaccio che il 30enne operaio italiano residente nella città della carta aveva messo in piedi. Quando il materiale raccolto è stato giudicato sufficiente, il personale del settore anticrimine della Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Fabriano ha pianificato l’ultimo tassello. Ieri sera, infatti, si è proceduto all’arresto del 30enne. I poliziotti hanno bussato alla porta dell’operaio ed hanno eseguito una meticolosa perquisizione domiciliare. Occultata bene, sono stati rinvenuti circa 100 grammi di hashish, sostanza stupefacente prontamente sequestrata, insieme al telefono cellullare. Il giovane è stato, quindi, arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina, 9 ottobre, presso la Procura della Repubblica di Ancona si è svolta la direttissima. Il giudice ha convalidato lo stato di arresto del giovane e disposto l’obbligo di firma.