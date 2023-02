Fabriano e Arcevia: 3 truffe online, i Carabinieri denunciano i responsabili

FABRIANO – I Carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno scoperto, negli ultimi giorni, tre truffe on-line. I militari della stazione di Fabriano hanno denunciato un giovane nato e residente in Puglia, 25enne, che ha messo in vendita in un sito una piccola telecamera a 200 euro. Un 40enne fabrianese, pensando di fare l’affare considerando il prezzo di vendita, ha preso contatto con il venditore e dopo una veloce trattativa ha versato l’intero importo su una carta prepagata indicatagli. Ha atteso alcuni giorni, ma purtroppo nessun corriere ha bussato alla sua porta per la consegna del pacco. Ha riprovato a contattare l’inserzionista, ma senza alcun esito. Quindi, la denuncia ai carabinieri che sono riusciti a identificare il truffatore e a denunciarlo.

Le altre due truffe

Un arceviese 30enne ha messo in vendita su di un sito specializzato 4 cerchi in lega a 200 euro. È stato contattato da diversi acquirenti che si sono mostrati subito interessati per concludere presto l’affare. Con artifizi e raggiri i finti clienti lo invitano a raggiungere lo sportello automatico più vicino. Qui continuavano a dirgli di aver effettuato il pagamento, ma in realtà non era vero. Per superare il tutto lo hanno convito a effettuare lui stesso un versamento di prova. Il 30enne arceviese si è lasciato convincere a effettuare ben 4 versamenti da 250 euro l’uno. A conti fatti, dunque, ha versato ai truffatori 1.000 euro. Il giovane si è rivolto ai carabinieri che sono riusciti a individuare i responsabili che sono stati denunciati per truffa in concorso: un uomo residente a Venezia di 25 anni, un 33enne residente a Brescia e un 20enne residente a Milano. A Fabriano, infine, una 40enne del posto ha acquistato una piccola poltrona online per 100 euro. Ha versato quanto pattuito, ma a casa la poltrona non è mai arrivata. È stato denunciato per truffa un 50enne residente a Napoli.