Torna a Fabriano l’appuntamento con la tradizionale fiera di San Filippo

FABRIANO – Si svolgerà domani 29 maggio, dalle 8 alle 20, la tradizionale Fiera di San Filippo, nel centro storico di Fabriano. Si tratta di un appuntamento ormai storico con la città della carta che vede ambulanti e curiosi di Marche e Umbria ritrovarsi lungo corso della Repubblica per la classica fiera. Per l’occasione è stata modificata la viabilità nelle vie centrali di Fabriano.

L’ordinanza

Dalle 6 al termine della manifestazione fieristica in parola (h. 21.30 circa): in Via G.B. Miliani, Piazza G.B. Miliani, Corso della Repubblica, Via Balbo (da Corso della Repubblica fino all’intersezione con Piazza Amedeo di Savoia), Piazza del Comune e Piazza Garibaldi, il transito e la sosta dei veicoli sono vietati, con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli in difetto; Nello stesso giorno e negli stessi orari: i veicoli provenienti da Via Cavour hanno l’obbligo di svoltare a sinistra in Via Marcoaldi, ad esclusione di quelli dei residenti dell’ultimo tratto: appositi preavvisi per gli automobilisti sono apposti per chi entra dal crocevia della ‘Pisana’ dalle tre diverse direttrici (V.le S. Scala, Via Dante e V.le Zonghi); i veicoli provenienti da Viale Della Vittoria con direzione di marcia Piazza G.B. Miliani, giunti all’intersezione con Viale Zobicco hanno l’obbligo di svoltare a sinistra; i veicoli provenienti da via Cialdini, giunti all’intersezione con Piazza Garibaldi, hanno l’obbligo di svoltare a sinistra verso via Ramelli; i veicoli che transitano in via Valpovera, giunti all’intersezione con Via San Filippo hanno l’obbligo di svoltare a sinistra verso via Bosima; i veicoli provenienti da Via Mamiani con direzione di marcia Piazza Garibaldi, giunti all’intersezione con quest’ultima hanno l’obbligo di svoltare a sinistra per Vicolo D. Chiesa o diritti per Via Fratti – Via Fontanelle; in Via Gioberti il transito dei veicoli è vietato, fatta eccezione per i veicoli dei residenti, i quali possono transitare a passo d’uomo ed a doppio senso di circolazione, con ingresso e uscita in P.zza Q. Sella; in Via Balbo – nel solo tratto compreso tra P.zza Q. Sella e Via Mamiani – il senso di marcia è invertito rispetto al consueto, con segnaletica al crocevia con Via Mamiani.