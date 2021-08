Fabriano, approvato il rendiconto 2020: avanzo di quasi 4 milioni. Ecco come saranno investiti

FABRIANO – In attesa dell’approvazione degli Equilibri di Bilancio, nell’ultima seduta del consiglio comunale di Fabriano, è stato dato il via libera all’approvazione del Rendiconto 2020 con il quale è stato certificato un avanzo di Amministrazione, che ora si potrà utilizzare, pari a 3milioni e 900 mila euro. «Permette di sbloccare risorse importanti per avviare una serie di pratiche rimaste in sospeso”, il commento del sindaco, Gabriele Santarelli.

I propositi del sindaco Santarelli

Allo studio, lavori che riguarderanno il teatro Gentile, il Parco Unità d’Italia, i cimiteri, alcune strade, come via Dante e i marciapiedi di viale Zobicco, Minzoni e Serraloggia, solo per fare alcuni esempi, l’illuminazione nuova in centro storico, il ripristino dell’Anagrafe e la sistemazione del PalaCesari. «Con il voto favorevole in consiglio – prosegue Santarelli – possiamo riavviare iter che si erano fermati, visto che avevamo già dato diversi incarichi esterni di progettazione. Sono tutti lavori a lungo periodo». Sempre da questo avanzo di quasi 4milioni dovrebbero essere presi anche i contributi per le attività commerciali di cui molto si è parlato nei mesi passati. Contributi che le associazioni di categoria Cna, Confartigianato e Confcommercio, hanno più volte sollecitato. Tornando all’utilizzo dei fondi dell’avanzo di Amministrazione, il Primo cittadino di Fabriano ha assicurato che una parte delle risorse servirà anche per il recupero del PalaGuerrieri, in attesa di eventuali sviluppi con i privati. Destineremo risorse per fare quei lavori necessari e richiesti dai tecnici, a tetto e tribune, per chiedere nuovamente l’agibilità al pubblico spettacolo», le rassicurazioni del sindaco, Gabriele Santarelli. Critiche, infine, da parte delle opposizioni, in particolare del capogruppo del Partito Democratico, Giovanni Balducci. «Questa cifra di avanzo di Amministrazione è una chiara testimonianza che non si è capaci di spendere ciò che abbiamo, ma la maggioranza è in grado di perdere i contributi statali per la pista ciclabile che ora saranno sborsati dai fabrianesi», ha concluso il capogruppo Democrat.