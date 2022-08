Cordoglio da tutta la città per la scomparsa improvvisa e prematura della 62enne, investita da una minicar che l’ha centrata in pieno mentre si trovava sul marciapiede in via don Minzoni

FABRIANO – Domani, 20 agosto, i funerali di Stefania Stroppa a Fabriano nella chiesa di San Biagio. Poi la sepoltura nel cimitero di Santa Maria. Da poco aperta la camera ardente presso la casa Funeraria Infinitum Bondoni. Cordoglio da tutta la città per la scomparsa improvvisa e prematura della 62enne, mercoledì pomeriggio, poco dopo le 16, investita da una minicar che l’ha centrata in pieno mentre si trovava sul marciapiede in via don Minzoni.

L’incidente è avvenuto nella zona del quartiere della Misericordia, nel tratto in discesa. Un passante ha chiamato i soccorsi e la polizia locale si è recata sul posto per tutti gli accertamenti. Dalla prima ricostruzione degli agenti è emerso che Stefania Stroppa si trovava sul marciapiede quando è stata centrata dal mezzo condotto da un minorenne che ora dovrà rispondere del reato di omicidio stradale. Quest’ultimo, per cause al vaglio degli investigatori, avrebbe perso il controllo del mezzo subito dopo un rettilineo. L’auto è salita sul marciapiede ed ha centrato in pieno la donna che è stata scaraventata in terra violentemente, morendo sul colpo. Inutili i soccorsi.

Stefania, madre di una figlia e nonna di due nipoti, lavorava come assistente amministrativa presso l’Istituto comprensivo Imondi Romagnoli di Fabriano. «Non dimenticherò il caffè che ci prendevamo al mattino, prima di iniziare a lavorare. La seconda tappa era in edicola dove compravamo qualche giochino per i nipotini» racconta un collega. Cordoglio è stato espresso anche dal dirigente dell’Istituto Imondi Romagnoli, Antonello Gaspari, che si è stretto, a nome dei docenti, attorno ai familiari di Stefania, compresa la figlia che insegna Lettere nello stesso istituto dove la madre lavorava come assistente amministrativa. «La notizia – dichiara il preside – ci ha colpito e ci ha lasciato senza parole. Stefania era molto dedita al lavoro ed aveva spiccate doti umane. La ringraziamo per quanto, negli anni, ha fatto in segreteria e la ricorderemo con affetto».