Fabriano: anteprima del Premio cinematografico e Televisivo di Precicchie

FABRIANO – Parte oggi, 25 maggio, “Precicchie Cinema 25”, un progetto sostenuto dalla Regione Marche – Assessorato Beni e attività Culturali – che prevede una serie di eventi, organizzati dall’Associazione Castello di Precicchie, frazione di Fabriano. In pratica, si tratta di una sorta di anteprima della XXV edizione del “Premio Cinematografico e Televisivo Castello di Precicchie” che si svolgerà dall’11 al 19 settembre prossimi nel suggestivo scenario del castello di Precicchie.

Ad aver aperto la rassegna è stato un evento rivolto alle scuole, in particolare alle classi III A e III B della Scuola primaria Aldo Moro, Istituto comprensivo Fabriano Est Aldo Moro, coordinate dalle insegnanti Simonetta Santini, Rita Boarelli, Paola Palini e Grazi Di Fabio. Studenti e insegnanti, questa mattina, hanno incontrato Simone Tempia, autore di “Storie per genitori appena nati” e ideatore del celebre personaggio Lloyd: il maggiordomo immaginario, del quale ha raccolto numerosi dialoghi all’interno della serie di successo “Vita con Lloyd”, “Un anno con Lloyd”, “In viaggio con Lloyd”. Si è, ovviamente, trattato di un incontro in remoto che ha riscosso un notevole successo fra i partecipanti. «È stata un’occasione di apprendimento diretto e di confronto immediato», spiegano gli organizzatori della manifestazione. «Simone Tempia ha anche presentato il suo ultimo libro “Storie per genitori appena nati”. Romanzo che i ragazzi hanno avuto modo di leggere in anteprima e, quindi, hanno potuto soddisfare tutte le loro curiosità direttamente con l’autore». Al termine dell’incontro in modalità remoto, è partita un’altra iniziativa. Vale a dire un’attività progettuale a cura delle due classi coinvolte che sarà poi presentata in occasione dell’evento in programma a settembre.

«Il progetto “Precicchie Cinema 25”, patrocinato dal Comune di Fabriano, dalla Regione Marche, dalla Fondazione Marche Cultura e dall’Università Politecnica delle Marche, e con la collaborazione di Diatech Pharmacogenetics, vuole essere un’anteprima e una preparazione al “Premio Cinematografico e Televisivo Castello di Precicchie” giunto alla sua XXV edizione. Questo primo appuntamento, in particolare, rientra nell’ambito educativo, ma sono diversi i campi di interesse di cui si andrà a occupare, con una particolare attenzione al mondo dell’audio-visivo», concludono gli organizzatori.