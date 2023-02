Fabriano: annuncia di volersi suicidare, gli agenti di Polizia intervengono e lo portano in ospedale

FABRIANO – Non vede i figli da mesi e minaccia di suicidarsi. La Volante della Polizia di Fabriano interviene mettendolo in salvo. Un uomo di 40 anni ha contattato la sala operativa del locale Commissariato in preda alla disperazione e annunciando di voler porre finire alla propria vita perché, da mesi, non gli era possibile vedere i suoi due figli. L’agente lo intrattiene al telefono, incoraggiandolo e cercando di farlo desistere dal proprio proposito. Una giusta mossa, in quanto nel frattempo era già partita la volante per dirigersi all’abitazione dell’uomo, localizzata tramite l’apposito sistema informatico in dotazione alle forze di Polizia.

Il soccorso

Giunti sul posto, gli agenti prendevano contatti con l’uomo che effettivamente appariva in stato di evidente alterazione psichica anche in apparenza dovuta ad uso di bevande alcoliche. Riuscivano a capire, dal suo racconto, che da tempo non vedeva più i suoi due figli per una decisione giudiziale che sarebbe potuta rientrare nel caso in cui avesse iniziato un percorso di sostegno alla genitorialità: percorso che il richiedente non aveva mai iniziato. Gli agenti ponevano in essere un paziente dialogo ed opera di mediazione nel tentativo di far desistere l’uomo dal concretizzare il gesto del suicidio. Nel frattempo, anche un’ambulanza del 118 dell’ospedale Engles Profili di Fabriano era giunta sul posto. Ma il 40enne si è rifiutato categoricamente di salire a bordo del mezzo. Accettando, però, di recarsi a piedi al Pronto soccorso. Accompagnato dalla volante, il 40enne è giunto in ospedale e qui è stato preso in carico dalla struttura sanitaria fabrianese.