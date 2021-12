Fabriano: ancora una defezione nelle fila del gruppo consiliare del M5S

FABRIANO – «Esco ora dall’Ufficio Protocollo del Comune dove ho presentato le dimissioni immediate dalla carica di Consigliere comunale». A parlare è Guido Passari, il terzo consigliere pentastellato di Fabriano che ha deciso di abbandonare la maggioranza e far mancare il proprio sostegno alla Giunta guidata da sindaco, Gabriele Santarelli. Sarà sostituito dall’ultimo nominativo in lista del M5S. Qualora dovesse esserci un ulteriore abbandono fra le fila del gruppo consiliare pentastellato, non sarà più possibile alcuna surroga. E, quindi, l’Esecutivo Santarelli inizierebbe a perdere voti di maggioranza.

E sono tre

Dopo Sara Marinucci, William Giordano, ora è il turno di Guido Passari a lasciare le fila del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle a Fabriano. «Esprimo il mio disappunto e la mia delusione per com’è stata gestita la questione della scuola Marco Polo e da come non sono state neanche prese in considerazione le richieste di alcuni Consiglieri comunali di maggioranza che chiedevano di approfondire e sviscerare le problematiche inerenti al bando e al finanziamento. Ho espressamente più volte chiesto che l’Amministrazione prendesse le dovute distanze dall’operato del dirigente e che doveva esercitare il dovere di sorveglianza mettendo in campo tutte le soluzioni possibili: interpellare il Ministero, interpellare l’avvocatura, creare un gruppo di lavoro interno all’Amministrazione. Tutto ciò è stato disatteso. Per la scuola Marco Polo si doveva e poteva fare sicuramente e senza dubbio di più, senza lasciare nulla di intentato», la spiegazione di Passari affidata a un post su Facebook. Quindi, ad aver terremotato la maggioranza pentastellata di Fabriano è proprio quanto accaduto sulla Marco Polo. Vale a dire, la sospensione in autotutela del bando già assegnato e, soprattutto, la notizia della decisione del Tar Marche con la quale si è accolto il ricorso della ditta vincitrice dell’appalto e la conseguente condanna del Comune di Fabriano anche al pagamento delle spese legali.

Forza Italia

In attesa di un commento ufficiale su entrambe le questioni – sentenza del Tar ed ennesima dimissione di un consigliere comunale di maggioranza – del sindaco, Gabriele Santarelli, a parlare è il capogruppo di Forza Italia Fabriano, Olindo Stroppa. «Spero che sia la fine di questa lunga agonia amministrativa che tanti danni sta provocando alla città. Dimissioni di dipendenti comunali, sentenze del Tar con le quali si condanna il Comune, dimissioni di Assessori e Consiglieri comunali. Ormai il capitano di questa nave alla deriva, che sta provocando danni alla città, è rimasto solo. La colpa sicuramente non è di chi c’era prima o di bambini capricciosi che sbattono i piedi. Abbiamo toccato il fondo, per dignità vengano prese le giuste decisioni, i cittadini lo stanno chiedendo ad alta voce», conclude Stroppa.