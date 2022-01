Fabriano: ancora un giovane segnalato come assuntore di droga

FABRIANO – Auto parcheggiata nei pressi del centro commerciale Il Gentile a Fabriano con due giovani a bordo. Alla vista della pattuglia dei carabinieri, il guidatore ha acceso il motore per allontanarsi frettolosamente. Una manovra che ha insospettito i militari che sono riusciti, prontamente, a fermare il mezzo. A bordo due persone, tra cui un 20enne trovato con indosso meno di un grammo di marijuana. Segnalato in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

I fatti

Ennesima operazione di controllo da parte dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, tesa a prevenire qualsiasi tipologia di reato, compresi gli abusi di sostanze stupefacenti e di consumo di bevande alcoliche. E proprio in queste casistiche che ricade quanto accaduto nei giorni scorsi nella zona di Santa Maria. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno notato un’automobile parcheggiata nelle vicinanze del centro commerciale il Gentile. A destare l’attenzione dei militari, il fatto che il guidatore – non appena ha scorto la pattuglia – abbia acceso il motore per allontanarsi in tutta fretta.

Una manovra che non è sfuggita ai militari che sono riusciti a far arrestare la corsa del mezzo dopo pochi metri. Alla guida un uomo fabrianese, in compagnia di un 20enne sempre residente nella città della carta. Dopo la relativa identificazione, i carabinieri – notando un certo nervosismo – li hanno sottoposti a una perquisizione personale. Indosso al guidatore, nessun particolare emerso. Invece, addosso al giovane passeggero, i militari hanno rinvenuto meno di un grammo di marijuana. Considerata la modica quantità, il 20enne è stato segnalato agli Uffici del Governo di Ancona come assuntore di sostanze stupefacenti. In vista del fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Fabriano, come accade da molti mesi, intensificheranno i controlli sul territorio, frazioni comprese.