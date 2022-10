Il lavori interesseranno un'ala del cimitero, chiusa da più di due anni. L'annuncio arriva dall'assessore Lorenzo Vergnetta: «I cittadini hanno atteso questo intervento per troppo tempo senza alcuna giustificazione».

Fabriano – La chiusura di alcuni reparti del cimitero di Santa Maria di Fabriano, è uno dei temi più tristi e discussi in città negli ultimi anni. Uno dei principali cimiteri della città di Fabriano infatti, vede alcune ali chiuse da più di due anni e centinaia di famiglie non possono fare visita ai loro cari. Nel frattempo anche un nuovo sindaco, ma la situazione sembra intenzionata a sbloccarsi: appaltati i lavori, a breve prenderanno il via.

«Ogni attività deve essere misurata con il metro dell’obiettività – afferma Lorenzo Vergnetta, assessore della giunta Ghergo con deleghe alla gestione del territorio, lavori pubblici, manutenzione e pulizia della città, decoro urbano, ricostruzione e beni comuni – non con quello dell’emotività. Rammento che con Ordinanza sindacale n. 78 del 12 giugno 2020 è stato interdetto l’accesso al reparto n. 8 del Cimitero di Santa Maria.

Per questa amministrazione il cimitero di Santa Maria è stata la prima urgenza a cui porre rimedio. Espongo di seguito ciò che in tre mesi è stato fatto a riguardo.

Immediatamente dopo l’insediamento abbiamo richiesto al progettista di verificare il progetto, alla luce del tempo intercorso dalla sua redazione (agosto 2020). A seguito del sopralluogo del 18/07/22, l’ing. Paris ha adeguato il progetto sia tecnicamente – in virtù del maggiore ammaloramento derivante da due anni di inattività – sia economicamente, adeguando le tariffe all’ultimo prezziario. Il progetto esecutivo è stato quindi trasmesso il 29/07/2022 e approvato dalla Giunta comunale in data 02/08/2022. L’intervento è stato finanziato con le risorse dell’avanzo vincolato, quindi con determinazione n. 492 del 02/08/2022, è stata nominata la struttura tecnica amministrativa ed è stato individuato il RUP.

Nel consiglio comunale del 23 agosto l’intervento è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, ma superando l’importo di 150.000€, il lavoro non poteva essere appaltato autonomamente. In data 30/08/2022 quindi è stata sottoscritta una convenzione con il Consorzio di bonifica affinché bandisse la gara per conto del comune di Fabriano.

In data 12/09/22 è stata avviata la gara d’appalto dei lavori in oggetto (scadenza 27/09/2022) ed infine in data 04/10/2022 il Consorzio di Bonifica ha comunicato l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla ditta Lo Pergolo Costruzioni S.r.l. di Matelica. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero di Santa Maria.

In tre mesi circa dall’insediamento, con agosto di mezzo, arriviamo all’affidamento dei lavori. I cittadini fabrianesi hanno atteso questo intervento per troppo tempo senza alcuna giustificazione».