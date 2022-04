Fabriano: l’Amministrazione comunale guarda con attenzione ai bandi per i fondi del Pnrr

FABRIANO – PNRR: Fabriano prova a intercettare oltre 11 milioni di euro dei fondi del Piano nazionale di rilancio e resilienza. A confermarlo il sindaco, Gabriele Santarelli. «Il Piano del PNRR è ormai entrato a pieno regime. Sono molti i bandi pubblicati e quelli per i quali stiamo attendendo i dettagli. Il Comune di Fabriano sta monitorando queste pubblicazioni per non lasciare nulla di intentato pur nella consapevolezza che poi il lavoro da fare sarà ingente», conferma il Primo cittadino.

La strategia

I bandi attenzionati sono quelli rivolti agli interventi sulle palestre annesse alle scuole e le mense scolastiche. «In particolare stiamo ragionando sulla possibilità di intervenire sulla palestra Mazzini per eliminare una volta per tutte il problema delle infiltrazioni dal tetto e per riammodernare l’impianto di illuminazione. Ci piacerebbe prevedere interventi anche sulla palestra Collodi. Per quanto riguarda le mense l’attenzione attualmente è rivolta soprattutto verso quella dell’Aldo Moro che richiede da tempo di piccoli ma importanti lavori di manutenzione oltre che di riorganizzazione degli spazi della cucina per renderla più efficiente. I bandi in questione consentono la presentazione di soli due progetti per le palestre e due progetti per le mense». Altro bando in fase di monitoraggio è quello del Ministero dell’Interno che ha destinato risorse importanti, e a crescere, per gli anni dal 2022 al 2030. «Per il 2022 le risorse che possiamo richiedere ammontano a un massimo di 5 milioni di euro e sono destinate a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. I comuni non potranno richiedere il contributo se risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente. Per questi finanziamenti sono stati individuati i lavori già previsti nel piano triennale, così come previsto dal bando, ossia l’adeguamento sismico della scuola Mazzini (€1.900.000), risanamento del movimento franoso e del dissesto idrogeologico della strada di Moscano (€1.200.000), adeguamento sismico del complesso scolastico di Melano (€ 350.000) e manutenzione straordinaria della strada comunale Campodiegoli – Valico di Fossato (€1.200.000). Sono in uscita anche nuovi bandi, sempre finanziati con fondi complementari al sisma, rivolti al settore cultura e turismo per quali stiamo già lavorando per farci trovare pronti. Pure sul settore ambiente e gestione dei rifiuti sono stati pubblicati bandi dal MITE attraverso i quali intendiamo provare a portare a termine su tutto il territorio il progetto di installazione delle isole ecologiche informatizzate. La speranza è che prima o poi si palesino quei super esperti che il Governo aveva detto avrebbe messo a disposizione come supporto degli Enti Locali», conclude il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli.