Fabriano: l’Amministrazione comunale in aiuto dei profughi Afghani

FABRIANO – Il dramma dei profughi Afghani in fuga dalla propria terra per la presa di potere dei Talebani, non lascia indifferente l’Amministrazione comunale di Fabriano. Messo a disposizione un appartamento per poter ospitare una famiglia. Ma c’è di più. Il sindaco, Gabriele Santarelli, lancia un appello ai privati affinché si inneschi una vera e propria gara di solidarietà, offrendo case per ulteriori necessità che si dovessero riscontrare per altri profughi.

La decisione e l’appello del sindaco Santarelli

«Il Comune di Fabriano in accordo con l’Ambito 10 ha deciso di mettere a disposizione un appartamento per ospitare le famiglie Afghane costrette ad abbandonare il loro paese», annuncia il Primo cittadino, Gabriele Santarelli. Questo è il primo gesto di solidarietà che l’Amministrazione ha voluto concretizzare nei confronti di questa emergenza», prosegue Santarelli proponendo un’idea a tutti coloro che evidentemente hanno immobili sfitti. «Contestualmente lanciamo un appello ai privati possessori di appartamenti affinché altri immobili possano essere messi a disposizione per tale scopo». Quindi, le specifiche di queste eventuali case offerte. «Sono necessari appartamenti da affittare di circa 75 mq con 2 camere da letto, preferibilmente, ma non necessariamente, con cucina abitabile». In coda, il sindaco di Fabriano chiarisce anche come farsi avanti. «Chi volesse prendere parte a questa sorta di gara di solidarietà potrà comunicare la disponibilità di appartamenti all’Ambito sociale 10 che poi gestirà nel migliore dei modi tali segnalazioni», conclude il Primo cittadino fabrianese.