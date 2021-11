Fabriano: Alessandro Stroppa e la sua impresa al Top in Italia

FABRIANO – È un giovane di Fabriano una delle stelle dell’E-commerce italiano, pubblicate nell’inserto “L’Economia” del Corriere della Sera dell’8 novembre scorso. Si tratta del 37enne Alessandro Stroppa con la sua “Aleascosmetics.com”, un’azienda che è pronta a trasferirsi in città a breve.

La classifica

La statistica è stata realizzata da L’Economia e il portale Statistica.com, che conta oltre due milioni di utenti registrati e fornisce statistiche e ricerche di mercato. La classifica riporta i 500 migliori negozi online del territorio nazionale suddivisi per categorie commerciali. Nella categoria “cosmetici, prodotti per la persona” risulta in posizione n. 37 la “Aleascosmetics.com” azienda nata nel 2009 per opera del trentasettenne fabrianese Alessandro Stroppa. Attualmente l’azienda ha sede ad Esanatoglia ma entro il 2022 verrà trasferita nella nuova sede di Fabriano in viale XIII luglio. Distribuisce sul territorio nazionale i marchi “La Femme professional”. “Perfect Silk lashes”, “Moyra”, “Shemax”. L’azienda attualmente impegna fra dipendenti e collaboratori esterni oltre dieci persone, con età media di circa 30 anni, la maggior parte con titoli di studio universitari nel settore della comunicazione. «Un grande esempio che anche nel nostro territorio è possibile essere fra i primi in Italia ed un messaggio per i giovani, con passione dedizione e competenze si possono raggiungere grandi soddisfazioni e buoni risultati», le parole di Alessandro Stroppa a seguito di questo importante riconoscimento.