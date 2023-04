Fabriano: alcune migliaia di euro donati al reparto Oncologico grazie allo spettacolo con il premio Oscar Piovani

FABRIANO – «Una serata da ‘Oscar’ sotto ogni punto di vista: artistico e solidale». Con queste parole la consigliera regionale fabrianese del Gruppo Misto, Simona Lupini, vicepresidente della Commissione Permanente Sanità, ha reso noti i risultati dell’iniziativa che si è svolta al Teatro Gentile nella serata di sabato 15 aprile, e che ha visto sul palcoscenico il Premio Oscar, Nicola Piovani, che ha portato in scena lo spettacolo “La musica è pericolosa” che unisce musica, immagini e parole.

«Si è trattato di uno di quegli eventi che rimarranno a lungo nella nostra memoria e nei nostri cuori, se poi a questo si aggiunge la beneficenza tutto diventa magico. Abbiamo raccolto alcune migliaia di euro per il reparto di Oncologia dell’ospedale Engles Profili di Fabriano. La generosità dei fabrianesi si è confermata, ancora una volta, come uno dei tratti distintivi della città», ha proseguito la consigliera Lupini. «Con entusiasmo ho inteso portare a Fabriano l’iniziativa “Insieme”, che per la prima volta è stata organizzata al di fuori di Roma. Ritengo, infatti, che per la nostra città sia molto importante mettere in sinergia mondo dell’associazionismo, cittadinanza e istituzioni, tutti uniti a favore dell’Ospedale “Profili” e del suo reparto di Oncologia, vera eccellenza sanitaria del territorio marchigiano. L’unione delle migliori componenti della nostra società costituisce il motore più efficace per la rinascita del territorio ed è un obiettivo primario verso il quale le istituzioni devono sempre impegnarsi», ha concluso la vicepresidente della commissione permanente Sanità.

L’ideatore

«Da anni organizzo una importante iniziativa charity, ‘Insieme’, anche in memoria di mia mamma», le parole dell’ideatore della manifestazione, Niccolò Di Raimondo. «Quest’anno, dopo lo stop della pandemia, “Insieme” finalmente è ritornato, e per la prima volta fuori Roma, nella bella città di Fabriano e nello storico Teatro Gentile, con il grande concerto del Premio Oscar Nicola Piovani. Come sempre sono state tante importanti associazioni coinvolte, tutti a sostegno del reparto di Oncologia dell’ospedale di Fabriano. Si è trattato di un altro momento importante per me e per tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’iniziativa, perché soltanto ‘insieme’ si possono raggiungere grandi obiettivi. In particolare, ringrazio la promotrice istituzionale Simona Lupini, il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo e tutta la Giunta, in particolare l’assessore Maura Nataloni, e l’assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi», ha concluso Di Raimondo. L’evento, presentato dall’attrice Claudia Campagnola, ha avuto il patrocinio della Regione, del Consiglio Regionale, del Comune di Fabriano e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Fabriano ed ha coinvolto le associazioni: Fabriano Pro Musica, Rotary Club Fabriano, Fidapa, Inner Wheel, Ass. Noi come prima, Ass. Marchese Onofrio Del Grillo, Unitre, Ass. Artemisia, Akademia, Ass. Culturale Talìa, Lions Club Fabriano, Ass. Oncologica Fabrianese e Fondazione Carifac.