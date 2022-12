Fabriano: continua a servire alcolici dopo le 3 del mattino, multa di oltre 6mila euro a un barista

Dai controlli dei carabinieri fabrianesi anche il ritrovamento di due automobili rubate in Toscana e una denuncia per guida in stato di ebbrezza a carico di un 24enne

I controlli

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno effettuato un controllo straordinario del territorio con più uomini e mezzi. Nei pressi dello svincolo SS 76 Est, non lontano dalla zona industriale, i militari, nell’ambito dell’operazione per prevenire i furti, hanno notato due utilitarie parcheggiate in modo da rimanere nascoste alla vista. Insospettiti, si sono avvicinati e hanno controllato. Nessuna persona presente a bordo e nessun segno evidente esteriormente. I carabinieri hanno immesso i numeri delle due targhe nella banca dati appurando che si trattava di mezzi rubati recentemente a Sansepolcro, comune della Toscana. Sono partite le indagini per risalire ai responsabili del furto, visionando i filmati delle telecamere presenti nella zona. Nel frattempo, entrambe le automobili sono state restituite ai legittimi proprietari. Sempre nel corso dei controlli degli ultimi giorni, poco dopo le 4 del mattino, i carabinieri del Norm hanno sorpreso in flagrante un barista di un locale che stava ancora somministrando alcolici quando la normativa impone lo stop alla vendita dalle 3 alle 6 del mattino. Per questo motivo è stata elevata una sanzione amministrativa, in quanto prima violazione, da 6.600 euro, già in forma ridotta. Infine, in via Dante, sempre nelle ore notturne, i militari del Nucleo Radiomobile hanno ritirato la patente a un fabrianese di 24 anni che aveva un alcol test superiore a 1 g/l. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Per il ragazzo anche la sanzione amministrativa. L’auto è stata affidata a persona di fiducia.