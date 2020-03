Fabriano: alcol e guida, continua la mattanza delle patenti ritirate

Ennesimo fine settimana di controlli da parte dei carabinieri della Compagnia cittadina che ha portato anche a due denunce per guida in stato di ebbrezza. Nei guai una donna di 45 anni

FABRIANO – Tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza a Fabriano nel corso del fine settimana appena trascorso. Oltre al ritiro, anche le denunce e le multe a carico dei soggetti intercettati dai carabinieri della Compagnia di Fabriano che, come accade ogni weekend, scendono in strada in forze per garantire la sicurezza dei residenti, facendo aumentare anche la percezione di sicurezza. Senza dimenticare il fattivo contrasto a qualsiasi tipologia di reato, a partire dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ennesima operazione strade sicure organizzata dai carabinieri della Compagnia di Fabriano attraverso vari posti di controllo lungo le principali vie cittadina e non solo. Tanti i veicoli sottoposti a controllo e relative persone identificate.

Nella notte fra sabato e domenica scorsi (sabato 29 febbraio e domenica primo marzo), i carabinieri hanno fermato, intorno alle 2 del mattino, una donna 45enne di Fabriano lungo via Dante. I militari hanno chiesto i documenti alla donna e, quindi, l’hanno sottoposta all’esame dell’etilometro. I risultati hanno evidenziato che aveva una concentrazione di alcol nel sangue pari a 1.58, oltre il triplo del consentito dall’attuale normativa vigente. A carico della 45enne, una denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e il sequestro dell’automobile.

Poco dopo, altro controllo a carico, di un 30enne tunisino residente a Fabriano, fermato sempre in via Dante. L’extracomunitario è stato fermato mentre era al volante di una Bmw X3 non di sua proprietà. Dopo essere stato identificato, alcoltest dal quale è emerso che aveva una concentrazione di alcol nel sangue pari a 1.12, oltre il doppio di quanto consentito per Legge. I militari lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli hanno ritirato la patente di guida, mentre l’automobile è stata affidata a persona di fiducia.

Infine, la terza patente di guida ritirata dai carabinieri è a carico di un 26enne residente fuori città e di passaggio a Fabriano, fermato e controllato in via Porta nuova. Sottoposto all’alcoltest, il risultato è stato pari a 0.7, oltre il consentito, ma entro il limite previsto dall’attuale normativa vigente affinché non scatti la denuncia, ma solo il ritiro della patente e la multa pari a 544 euro.