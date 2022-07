Fabriano, alcol alla guida: 4 denunce da parte dei carabinieri

FABRIANO – Quattro denunce. Questo il consueto report finale dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Fabriano nel corso del fine settimana. Un’attività che prevede un focus particolare sulla sicurezza stradale e, quindi, nell’arginare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto effetti di sostanze stupefacenti. Ma anche un servizio per far aumentare la percezione di sicurezza in tutti i residenti, sia della città che di coloro che risiedono nelle numerose frazioni cittadine. Sono stati impiegati, per ogni turno, 8 militari, tre pattuglie in divisa e una in borghese.

I risultati

Nel dettaglio un uomo nato in Calabria e residente a Fabriano di 46 anni è stato fermato a bordo dell’automobile in zona Borgo. Sottoposto all’esame dell’etilometro si è avuto come risultato un tasso alcolemico di quasi 2 grammi su litro. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente di guida, l’auto è stata sottoposta a sequestro. Analoghi provvedimenti nei confronti di un uomo di 32 anni, nato a Napoli e residente a Fabriano, fermato e controllato in viale Zonghi. L’alcoltest ha evidenziano un tasso alcolemico sopra 1,5 grammi su litro, oltre tre volte il massimo consentito. Stessa sorte, inoltre, per una fabrianese di 25 anni fermata e controllata a bordo dell’auto in prossimità del parco comunale, aveva un tasso alcolemico superiore a 0.8 grammi su litro. È stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, patente ritirata e auto affidata a persona di fiducia. Infine, nel corso dei controlli notturni nelle frazioni, è stato fermato un 32enne, del posto. Il giovane si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e ha minacciato con frasi ingiuriose e offensive i carabinieri in servizio. Per questi motivi è stato denunciato per oltraggio e minaccia a Pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di sottoporsi all’esame dell’etilometro, gli è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto.