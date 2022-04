Fabriano: alcol e droga, i risultati dei controlli dei carabinieri nel weekend

FABRIANO – Due denunce per guida in stato di ebbrezza. Una segnalazione per assuntore di sostanze stupefacenti, multe. Questi gli esiti dell’ennesimo fine settimana di controlli sul territorio messi in piedi dai carabinieri della Compagnia di Fabriano agli ordini del capitano Mirco Marcucci. Durante il weekend appena conclusosi, nell’ambito del servizio coordinato nelle ore serali e notturne, sono state impiegate, complessivamente, quattro pattuglie di cui una in borghese, per un totale di 8 militari che hanno controllato più di 50 persone e 40 mezzi.

Un 25enne nato in Albania e residente nella zona è stato fermato dal Radiomobile in viale Stelluti. Sottoposto ad alcoltest, i risultati hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi su litro ed è scattato il ritiro della patente, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e l’auto è stata affidata a persona di fiducia. Stessa sorte per un 20enne di Fabriano controllato in prossimità della stazione ferroviaria. A seguito dell’identificazione personale e del veicolo, il giovane è stato sottoposto all’esame dell’etilometro che ha dato come risultato un valore superiore a 1. Per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata comminata una multa, si è proceduto al ritiro della patente e l’auto è stata affidata al proprietario. Ancora, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Fabriano hanno notato una 24enne del posto, nel tardo pomeriggio, mentre passeggiava con fare sospetto dietro al loggiato San Francesco, in pieno centro storico. Si è proceduto a una perquisizione personale dalla quale sono risultati, nascosti addosso, 9 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata e la giovane segnalata come assuntrice di sostanze stupefacenti. Infine, un extracomunitario è stato sorpreso alla guida, in via Casoli, con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 g/l. Per il trentenne è scattata una sanzione amministrativa, il ritiro della patente e l’auto è stata affidata a persona di fiducia.