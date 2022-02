Fabriano, al lavoro senza Green pass: sanzione per dipendente e titolare

FABRIANO – Due multe per violazione dell’attuale normativa per arginare la pandemia da coronavirus a Fabriano. Sono state comminate dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza nei confronti di un dipendente privo del Green pass e del titolare dell’esercizio commerciale per omesso controllo della medesima certificazione verde.

Nell’ambito dei servizi volti a verificare il rispetto delle norme anti covid, disposti dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, su indicazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, coordinati dal Commissario Moira Pallucchi, con il personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale, nella settimana dal 7 al 13 febbraio, sono proseguiti i controlli ad attività commerciali, alberghi, trasporti pubblici locali e centri di aggregazione. Nel corso dei servizi sono state controllate 206 persone e 50 locali. Nella stragrande maggioranza dei casi, nulla da segnalare. Tranne che all’interno di un centro commerciale a Fabriano. Infatti, gli agenti hanno verificato come un dipendente non avesse il Green pass per poter lavorare, come prevede l’attuale normativa in vigore. E, sempre in virtù di questa, a farne le spese anche il titolare dell’esercizio commerciale. Entrambi sono stati sanzionati, il secondo per omesso controllo, il primo perché – per l’appunto – privo della certificazione verde.

Oltre ai controlli anti covid, gli agenti di polizia sono stato protagonisti, soprattutto nella giornata di sabato scorso, di un servizio teso a integrare il controllo alla prevenzione dei reati in genere e alla salvaguardia dell’Ordine e sicurezza pubblica con particolare attenzione anche a quei fenomeni di bullismo ad opera di giovani, anche minorenni, e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Servizio congiunto ai carabinieri della Compagnia di Fabriano e agli agenti della Polizia Locale.